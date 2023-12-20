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İkitelli Metro Hattı Test Sürüşü Yapıldı - Son Dakika
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İkitelli Metro Hattı Test Sürüşü Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Ataköy-İkitelli metro hattı test sürüşü gerçekleştirildi. 2024 yılında hizmete girmesi planlanan hat ile Ataköy-İkitelli arası 21 dakikaya inecek.

20.12.2023 - 16:02,
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İkitelli Metro hattı test sürüşü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. 2024 yılının Mart ayında hizmete girmesi planlanan hat ile Ataköy- İkitelli arası 21 dakikaya inecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Ataköy - İkitelli metro hattı deneme sürüşü gerçekleştirildi. İBB Başkanı İmamoğlu metro çalışmalarını inceleyip, görevlilerden bilgi aldı. 2024 yılının Mart ayında hizmete girmesi planlanan hat Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ilçelerinden geçerek olan metro hattı, 13,4 kilometrelik hat boyunca 12 istasyona uğrayıp, tek yönde 35 bin yolcu taşıyacak. Ataköy-İkitelli arasındaki mesafe ise 21,5 dakikaya inecek.

"BİR BUÇUK MİLYON İSTANBULLUYU HIZRAY İLE 50 DAKİKADA TAŞIYACAĞIZ"

Test sürüşü öncesi İstanbul'un raylı sistemleri hakkında bilgiler veren İmamoğlu, "Büyük bir hareketlilikle bu süreç yönetildi. Hem mühendislik başarısı, buna dönük imalatın en güçlü ve en verimli şekilde yapılması, hem finansmanla birlikte tıkır tıkır işleyen bir sürecin yoluna girmesi bir de araçların alım süreci başarısı. Bu bizim için çok önemli. Özellikle bu hattın Küçükçekmece'yi M1 hattına bağlaması, Bakırköy hattına bağlaması, bu yoğun nüfusun içerisindeki bütün ağların örülmesini sağlamış oldu. Sıfırdan başladığımız Mahmutbey- Esenyurt hattı da Küçükçekmece'yi, Bağcılar'ı, Bahçelievler'i ilgilendiren bir başka bağlantı hattı. Bu metro çalışmalarımızı bir raylı sistemler başlığında çalışma arkadaşlarımla imalatından, finansmanına, mühendisliğinden, işletmesine varana kadar halkın huzurunda anlatacağız. Çünkü burada bir başarı hikayesi var. Bu başarı hikayesinin altındaki tek şey şu aslında, abartmaya gerek yok. Bizim nitelikli, liyakatli çalışma arkadaşlarımızın varlığı. Ama daha öncesinde çoklu müdahalenin ve akıl karıştırıcı hamlelerin, siyasetin saçma sapan tariflerinin, 'Oy verenlere metro yaparım, vermeyenlere metro yapmam' diyen aklın yarattığı bir iş bilmezlik süreci vardı. Biz bu sıkıntıları ele aldık. Yılda 4-5 kilometrelik başarıdan, yılda 13 kilometrelik başarıya taşıdık. Çalıştığımız projelerimiz de devam ediyor. HızRay bizim İstanbul'un tacı gibi olacak. Beylikdüzü'nden Sabiha Gökçen'e, günde bir buçuk milyon İstanbulluyu HızRay ile 50 dakikada taşıyacağız. Bu projemiz 13 metro hattımızla da buluşacak. Bu projemiz İstanbul'u büyük bir araç yükünden, büyük bir gaz emisyonundan kurtaracak" diye konuştu.

İkitelli Metro Hattı Test Sürüşü Yapıldı
Kaynak: DHA
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