İklim Krizi ve Ruh Sağlığı Paneli - Son Dakika
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İklim Krizi ve Ruh Sağlığı Paneli

İklim Krizi ve Ruh Sağlığı Paneli
07.06.2026 13:01
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Uzmanlar, iklim değişikliğinin halk ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ele aldı.

Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenen "İklim Değişikliği ve Sağlık: Ruh Sağlığı, Gençlik, Kaygı ve Davranış Değişimi" panelinde uzmanlar, iklim krizinin yalnızca çevresel bir sorun değil aynı zamanda bir halk sağlığı ve ruh sağlığı meselesi olduğuna dikkati çekti.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu 2026'da düzenlenen panelde iklim değişikliği ve ruh sağlığı ilişkisi ele alındı.

Bahçeşehir Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özge Karadağ'ın moderatörlüğünü yaptığı panele, New York Üniversitesi Grossman Tıp Okulu Nüfus Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Manasi Kumar, Haydar Aliyev Vakfı Gençlik Organizasyonları ve Gönüllü Hareketlerle Çalışma Bölümü Başkanı Aydan Ramazanova, Let's Do It World/ World Cleanup Day Başkanı ve Küresel Topluluk Lideri Heidi Solba, Sunway Üniversitesi Sunway Gezegen Sağlığı Merkezi Araştırma Analisti Alaa' Binti Zain Al-Aabideen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çevresel Koruma ve Sürdürülebilirlik Teknik Uzmanı Megha Rathi konuşmacı olarak katıldı.

Megha Rathi, sağlık sistemlerinin iklim değişikliğine yalnızca maruz kalmadığını, aynı zamanda krizin sorumlularından biri olduğunu belirterek, "Sağlık sektörü küresel emisyonların yaklaşık yüzde 5'inden sorumlu. Aynı zamanda ciddi miktarda atık üretiyor." dedi.

İklim politikaları ile sağlık politikalarının birlikte ele alınması gerektiğini dile getiren Rathi, COP süreçlerinde sağlık sistemlerinin dayanıklılığının artık daha fazla gündeme geldiğini anlattı.

Manasi Kumar, özellikle düşük gelirli topluluklar ile gençlerin iklim kaynaklı stres ve kaygıdan daha fazla etkilendiğine dikkati çekerek, "Afetler, altyapı kırılganlığı ve eşitsizlikler ruh sağlığı hizmetlerine erişimi zayıflatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ruh sağlığı alanındaki yatırım eksikliğine işaret eden Kumar, okul temelli sosyal programların ve dijital çözümlerin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu, ayrıca gençlerin sürece katılımının kaygıyı azaltarak eylem kapasitesini artırdığını ifade etti.

Aydan Ramazanova da iklim krizinin gençler üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluşturduğuna değindi.

Çevresel sorunların yalnızca teknik değil toplumsal bir mesele olduğu tespitini paylaşan Ramazanova, gençlerin karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesi gerektiğini, yürüttükleri projelerle çevre bilinci, eğitim ve toplumsal farkındalık alanlarında gençleri aktif kılmaya çalıştıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İklim Krizi ve Ruh Sağlığı Paneli - Son Dakika

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