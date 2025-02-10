İlaçlarını Kesmiş Kadın Cinnet Geçirdi

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'İLAÇLARINI KESMİŞ'

Evde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Afra Sümeyye Dereci ile Muhammet Ali Dereci'nin cansız bedenleri, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Serpil Altınok Dereci'nin kız kardeşinin eşi Mehmet Altuğ, annenin rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığını söyleyerek, "İlaçlarını kesmiş, bizim de haberimiz yok. Gayet mutlulardı, çocuklarına düşkündü. Cinnet geçirmiş. Kendisiyle de görüştük şu an bilinci yerinde değil. Kendini dahi tanımıyor. Çocuklarından biri bedensel engelli. Eşi olay yaşandığında iş yerindeymiş. Hastanede olan büyük kızı önce babasını arıyor. Babası da benim oğlumu arıyor. Oğlum buraya yakınlarda çalışıyor. İlk o gelip olayı görüyor. Anneyi elinde bıçakla görüyor. Bıçağı elinden alıp fırlatıyor. Hastanedeki çocuğun da durumu iyi değil diyorlar, yoğun bakıma almışlar" dedi.

Öte yandan olayla ilgili çocukların babasının da ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Soruşturma sürdürülüyor.