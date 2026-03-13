İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti... Zeydan Karalar: "Kendisiyle Bir Araya Gelme, Sohbet Etme Fırsatı Bulduğum Anları Kıymetle Hatırlayacağım"

(ANKARA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Tarih bilgisi, birikimi ve kendine özgü anlatımıyla sadece akademi dünyasına değil, toplumun her kesimine ışık tutan İlber Ortaylı hocamızı kaybettik. Çok üzgünüz. Kendisiyle bir araya gelme ve sohbet etme fırsatı bulduğum anları her zaman kıymetle hatırlayacağım. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Karalar, Ortaylı ile fotoğrafını da eklediği mesajında, şunları kaydetti:
