İletişim Başkanı Duran'dan Katar'da düşen helikopterle ilgili paylaşım Açıklaması
İletişim Başkanı Duran'dan Katar'da düşen helikopterle ilgili paylaşım Açıklaması

İletişim Başkanı Duran\'dan Katar\'da düşen helikopterle ilgili paylaşım Açıklaması
22.03.2026 13:47
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerimizden 1 personelimiz, ASELSAN'dan 2 personelimiz ve Katar Silahlı Kuvvetlerinden 4 personel şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA

Burhanettin Duran, Politika, Güvenlik, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Duran'dan Katar'da düşen helikopterle ilgili paylaşım Açıklaması - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 14:00:03.
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Duran'dan Katar'da düşen helikopterle ilgili paylaşım Açıklaması - Son Dakika
