İletişim Başkanı Duran’dan Suudi Arabistan’a saldırıya kınama - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran’dan Suudi Arabistan’a saldırıya kınama

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İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, “Suudi Arabistan’ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyorum” açıklamasında bulundu.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, " Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyorum" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyorum. Sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan bu saldırılar, bölgenin barış ve huzurunu tehdit eden, gerilimi tırmandıran kabul edilemez eylemlerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini kuvvetli bir şekilde savunuyoruz. Kardeş Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Kaynak: DHA
Burhanettin DuranSuudi ArabistanPolitikaGüncelRiyadSon Dakika

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