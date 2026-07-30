İletişim Başkanlığının "Bilge Uz: Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi"ne ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İletişim Başkanlığının "Bilge Uz: Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi"ne ödül

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Bilge Uz: Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi", ???Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen "Verimlilik Proje Ödülleri" Yapay Zeka Kategorisi'nde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Bilge Uz: Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi", ??? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen "Verimlilik Proje Ödülleri" Yapay Zeka Kategorisi'nde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda dijital dönüşüm ve yapay zeka alanında yürütülen çalışmalar kapsamında geliştirilen "Bilge Uz: Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi", yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş medya izleme imkanı sunuyor.

Sistem, geniş hacimli medya içeriğini kullanıcıların ilgi ve sorumluluk alanlarına göre süzerek ilgili birimlere ve karar alıcılara doğrudan ulaştırarak, medya takibi süreçlerinde iş yükünü azaltarak zaman ve kaynak verimliliği sağlıyor.

Bakanlık tarafından 2014'ten bu yana düzenlenen ve kamu ile özel sektörde verimliliği artıran yenilikçi uygulamaları görünür kılmayı amaçlayan programa, 2025 döneminde 49 ilden 451 proje başvurusu yapıldı.

Bağımsız değerlendiricilerin incelemeleri sonucunda finale kalan 72 proje arasından 28'i, 10 ayrı kategoride ödüle değer bulundu. Değerlendirmede projelerin sağladığı etki, yenilikçi yaklaşımı, sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılabilirliği esas alındı.

Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının aynı platformda yarıştığı programda elde edilen derece, Başkanlığın kurumsal süreçlerinde yapay zeka tabanlı çözümlere verdiği önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Ödülün, KOSGEB'de 28 Temmuz'da gerçekleştirilen "11. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni"nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan'a verildiği bildirildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın öncülüğünde kamu iletişiminde dijital dönüşümü ve yapay zeka odaklı yenilikçi uygulamaları geliştirme çalışmalarını sürdüren İletişim Başkanlığı, nisanda da Kamu Bilişim Zirvesi'nde yapay zeka odaklı projeleri nedeniyle başarı belgesine layık görülmüştü.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığının 'Bilge Uz: Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi'ne ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Master Chef’in ustaları Eren Kaşıkçı’ya duygu dolu sözlerle veda etti Master Chef'in ustaları Eren Kaşıkçı'ya duygu dolu sözlerle veda etti
Çanakkale Boğazı’nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu Çanakkale Boğazı'nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu
Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu
Yine ciğerlerimiz yanıyor 4 ilde orman yangını Yine ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını

17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi Aralarında Hüseyin Başaran da var
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi! Aralarında Hüseyin Başaran da var
17:26
Henüz birkaç yıl önce Avrupa’daydılar Ligden çekildikleri açıklandı
Henüz birkaç yıl önce Avrupa'daydılar! Ligden çekildikleri açıklandı
16:56
Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı
Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı
16:09
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor Annenin feryadı yürek dağladı
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor! Annenin feryadı yürek dağladı
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 17:43:28. #7.13#
SON DAKİKA: İletişim Başkanlığının "Bilge Uz: Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi"ne ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.