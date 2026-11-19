Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, " Türkiye'nin COP31 Tecrübesi ve Uygulama Başkanlığı: Küresel İklim Yönetişiminde Yeni Bir Başkanlık Modeli" kitabının yayımlandığını duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başkanlık tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hazırlanan "Türkiye'nin COP31 Tecrübesi ve Uygulama Başkanlığı: Küresel İklim Yönetişiminde Yeni Bir Başkanlık Modeli" başlıklı kitap Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı.

Kitapta, küresel iklim politikasında belirlenen hedeflerin somut politikalara, yatırımlara ve uygulama sonuçlarına dönüştürülmesi süreci ve bu süreçte COP Başkanlıklarının üstlenebileceği rol ele alındı.

Çalışmada ayrıca, COP Başkanlıklarının geleneksel müzakere ve diplomasi görevlerini koruyarak finansman, teknoloji, kapasite geliştirme ve koordinasyon alanlarındaki uygulama engellerinin aşılmasına nasıl katkı sağlayabileceği, uygulama başkanlığı yaklaşımı çerçevesinde incelendi.

Bu kapsamda Türkiye'nin COP31 Başkanlığı diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımı üzerinden değerlendirildi. Türkiye'nin iklim politikası deneyimi ve uygulama kapasitesi küresel iklim diplomasisi bağlamında ele alındı.

Müzakere ile uygulama arasındaki ilişkinin güçlendirilmesinin ve farklı aktörler arasında işbirliğinin geliştirilmesinin öneminin vurgulandığı kitapta, COP31 sürecinde edinilecek deneyimin gelecekteki COP Başkanlıkları için kalıcı bir kurumsal birikime dönüşme potansiyeli tartışıldı.