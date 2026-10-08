İlkadım Belediyesinin 2027 bütçesi 3 milyar 810 milyon 520 bin lira olarak onaylandı

İlkadım Belediyesinin 2027 mali yılı bütçesi, 3 milyar 810 milyon 520 bin lira olarak belirlendi.

İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlkadım Belediye Meclisi Ekim Ayı Kapanış Toplantısı, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında İlkadım Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda komisyonlardan gelen 3 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan 2027 yılı bütçe tasarısı da meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Kurnaz, 2027 yılı mali bütçesinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İlkadım Belediyesi olarak mali disiplinimizi korumaya, korurken de milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bunları gerçekleştirirken belediyemizin öz kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gelecek yıl da İlkadım'a ve hemşehrilerine en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını, gayret ve çaba göstereceklerini anlatan Kurnaz, şunları kaydetti:

"2027 mali yılı tahmini bütçemizi 3 milyar 810 milyon 520 bin lira olarak belirledik. Hayırlı olsun. 2027 yılında da İlkadım Belediyesinin borç almayan, kredi kullanmayan, personel maaşlarını gününde ödeyen, emeklilerinin tazminatlarını ödeyen ve en önemlisi vatandaşına hizmeti aksatmayan bir belediye olarak yoluna devam edeceğine inancımız tamdır. Bütçemizin hazırlanmasında ve onaylanmasında emeği olan tüm belediye personelimize ve kıymetli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."