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KÜÇÜKÇEKMECE'DE yenilenerek tekrar hizmete açılan 100'üncü yıl stadının açılış töreninde konuşan İmamoğlu, "2019 seçimlerini kaybedenler, mertçe kaybetmeyi başaramadılar. Dilerim ki bu defa, mertçe kaybetmeyi başarırlar. Biz, bunu onlara göstereceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, profesyonel ve amatör spor kulüplerine hizmet vermek üzere yenilenen Küçükçekmece 100'üncü yıl stadının açılış törenine katıldı. FIFA standartlarına uygun olarak yenilenen ve 39 amatör futbol takımının a takım antrenman ile alt yapı takımlarının antrenman ile lig müsabakaları gerçekleştirilebileceği stadın açılış törenine İmamoğlu'nun yanı sıra, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Düşmez, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli katıldı. Çok sayıda amatör sporcunun da hazır bulunduğu açılış töreninde dans gösterilerinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesen İmamoğlu, sahaya inerek penaltı atışı gerçekleştirdi.

"İSTANBUL'DA SPORUN GELİŞMESİ YÖNÜNDE İHMAL EDİLEN ALANLAR OLDU"

İstanbul'un bir spor şehri olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "100 yılı aşmış kulüpleri, camiaları, İstanbul'u ayrı bir yere koyar bütün dünyada. İstanbul; şampiyonların, rekortmenlerin şehri. Aynı zamanda Türkiye'nin spor tarihi, biraz da İstanbul'un spor tarihi gibidir. Bütün bu köklü geçmişine rağmen, ulusal ve uluslararası anlamda sporda hak ettiği yere erişmesi için alması gereken çok daha önemli yollar var. Bu anlamda, İstanbul'da sporun gelişmesi yönünde ihmal edilen alanlar oldu. Özellikle kamu arazilerini spor alanlarına dönüştürüp, işte burada gördüğümüz çocukların, gençlerin daha sıhhatli bir geleceğe erişmesini sağlamak yerine, ne yazık ki çoğunlukla imara açılması tercih edildi. Kamu kaynaklarını spor yapma imkanını arttırmaya yönelik kullanmak yerine, ne yazık ki bir kısım insanın mutluluğuna aktarıldı. Bu anlayış, İstanbul'un spor, tesis ve imkanları açısından da çeşitlenmesinde, farklı branşların zenginleşmesinde eksik kaldı" ifadelerini kullandı.

"4,5 YILDA 7'Sİ FUTBOL STADI, TOPLAM 19 SPOR TESİSİNİ İSTANBUL'UN YAŞAMINA KAZANDIRDIK"

"Görevi devraldığımızda, ne yazık ki 13 ilçemizde İBB'ye ait bir spor tesisi bile yoktu" diyen İmamoğlu, "İstanbul gibi bir şehirde, su sporları merkezi yoktu. Mahalleler, okullar spor salonlarından büyük oranda yoksundu. Spor meselesi yine akılla, bilimle, teknikle bu süreci dert etme meselesidir. Çocuklarımızı, gençlerimizi mutlaka ve mutlaka dert eden insanların kabiliyetleri, spor imkanlarından daha fazla yoksun kalmasını engelleyebilir. 2019, her alanda olduğu gibi, spor alanında da İstanbul'da bir zihniyet değişiminin başlangıcı oldu. Öncelikle uzman spor insanlarıyla birlikte, İstanbul'un çok önemli bir master planını hazırladık. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk master planı oldu bu çalışmamız. Bu planla birlikte, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda, yatırımlarımızı planlı bir şekilde hayata geçirmeye başladık. 4,5 yılda 7'si futbol stadı, toplam 19 spor tesisini İstanbul'un yaşamına kazandırdık. Çok sayıda semt statlarımızın eksiklerini tamamladık. Engelsiz spor parklarıyla, İstanbul'da bir ilki gerçekleştirdik. Toplam 35 okulumuzda spor salonu kazandırdık. 15 okulumuz için spor salonlarımızın imalatı için yola çıktık. Haliç Su Sporları Merkezi'ni açtık. Haliç'e bir spor parkı kazandırdık. İstanbul'da 9 mini spor merkezi oluşturduk. Yine bu spor merkezlerimizin 5'ini açılışa hazırladık. Dördü de yaz aylarında insanlarımızın hizmetinde olacak" diye konuştu.

"SEÇİM KAZANILACAKSA MERTLİKLE KAZANILMALI; KAYBEDİLECEKSE MERTLİKLE KAYBEDİLMELİDİR"

Sporun özünde yatan iyi değerleri yaygınlaştırmak ve yüceltmek gerektiğine inandığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Örneğin; mertçe ve centilmence yarışma kültürünün, sporda olduğu kadar siyasette de hakim olmasını sağlamalıyız. Bir maç ya da seçim kazanılacaksa, mertlikle kazanılmalı; kaybedilecekse mertlikle kaybedilmelidir. Çok önemli bir kavram bu. 2019 seçimlerini kaybedenler, mertçe kaybetmeyi başaramadılar. Dilerim ki bu defa, mertçe kaybetmeyi başarırlar. Biz, bunu onlara göstereceğiz. Umarım geçen sefer milletten gördükleri kırmızı kartı bu sefer görmelerini yaşamazlar. Sportmenliğin, sportif ahlakın, başta siyaset olmak üzere, hayatın her alanında hakim olmasını diliyorum" dedi.