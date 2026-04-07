İmamoğlu Davasında Gerilim Yükseldi, Yeni Soruşturma Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada 5. haftanın 17. gün celsesi, Ekrem İmamoğlu'nun önceki duruşmada sarf ettiği sözlerin yarattığı gerilimle başladı. Duruşma salonunda savcı ile İmamoğlu arasında yaşanan sert diyaloglar tansiyonu yükseltirken, savcı, İmamoğlu'nun ifadelerini eleştirerek 'haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz' dedi. İmamoğlu ise bu çıkışa 'kabadayılık' sözleriyle karşılık verdi.

Gerilimin ardından söz alan İmamoğlu, iddianameye yönelik sert eleştirilerde bulunarak, 'Bu iddianame ne yazık ki terfinameye dönüşmüştür' ifadelerini kullandı. Ayrıca, dosyadaki suçlamalara ilişkin, Emrah Yüksel'in suç örgütüne üye olduğunu öğrendiğini belirterek, örgüt yöneticisini tanımadığını vurguladı ve 'Bu bir siyasi davadır, çökmüştür' dedi.

İmamoğlu'nun bir önceki celsede söylediği, 'iddia makamı bu dosyadaki tek suç örgütüdür' sözleri nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı. Ayrıca, duruşmada Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin dosyanın İBB davasıyla birleştirildiği açıklandı, bu kapsamda sanık sayısının 414'e çıkması bekleniyor.

Duruşma, yazılım mühendisi Emrah Yüksel'in çapraz sorgusuyla devam etti ve ilerleyen saatlerde Iraz Bayrak'ın ifade vermesi bekleniyor. Dava sürecinin ilerleyen günlerde daha da sert tartışmalara sahne olması öngörülüyor.