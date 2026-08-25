İmamoğlu Davasında Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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İmamoğlu Davasında Savunmalar Devam Ediyor

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Tutuksuz sanık Muzaffer Beyaz, İmamoğlu'na dair iddiaları yanıtladı; savcı suç duyurusunda bulundu.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 69. duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada savunması alınan tutuksuz müşteki-sanık Muzaffer Beyaz, geçen hafta tansiyonunun yükselmesi nedeniyle kendisini ifade etmekte zorlandığını söyledi.

Beyaz, bu davaya dahil olmasının nedeninin, ortağı olduğu Bakırköy'deki AVM'nin otopark ruhsatından kaynaklandığını belirterek "Buradaki kapalı otoparkı ücretli yapmaya çalışmıştık. Bunun için Bakırköy Belediyesine başvurduk. Bu başvuru neticesinde bizden 5 milyon avro rüşvet talep edildi. Biz bu talebi kabul etmeyince idari para cezası kesildi. Bununla ilgili yargılandık ve beraat ettik. Haksız para cezası da iptal edildi." dedi.

Beyaz, Ekim 2024'te çalışanı aracılığıyla konuya ilişkin CİMER'e başvurduklarını, bununla ilgili evrakın dosyada yer aldığını söyledi.

Beylikdüzü'ndeki bir projeyle ilgili de arsa sahibinin ruhsat aşamasında kendilerinden 20 milyon lira istediğini belirten Beyaz, "Arsa sahibi iki adet okul yaptırdı. Bu okulları Adem Soytekin yaptı. Biz de kendimize düşen 10 milyon liralık kısmı adi ortaklığın firmaları olarak kaba inşaatı yaptırdığımız Adem Soytekin'e hak edişlerinin fazlası olarak 7 daire ve 5 dükkan olarak ödedik. Murat Çalık dört daireyi Hasan İmamoğlu'na devretmemizi istedi." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun babası tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu'nun avukatının "Hasan İmamoğlu ile ilgili kısımlara siz bizzat şahit olduğunuz mu?" sorusu üzerine Beyaz, "Bu talep bize önce Adem Soytekin, ondan sonra da Oktay Hamzaoğlu tarafından iletilmiştir." dedi.

Tutuklanmasının ardından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın, "10 milyona karşılık 7 dükkan 5 daire devredildiğini söylüyor ama tapu kayıt sistemine baktığımızda 12 gayrimenkulün devredilmediğini görüyoruz. Bu durumu nasıl açıklarsınız?" sorusunu yönelttiği Beyaz, "Hasan İmamoğlu'na direkt 4 daire devredildi. Bir daha bakarız." şeklinde cevap verdi.

Beyaz savunmasında, Ekrem İmamoğlu ile helalleşme konusunun yanlış anlaşıldığını, ticari faaliyetleriyle ilgisinin olmadığını, alacaklarının devam ettiğini ve şikayetlerinin sürdüğünü söyledi.

Hasan İmamoğlu hakkında savcıdan suç duyurusu talebi

Duruşmada savunma yapan sanık Hasan İmamoğlu, 60 yıllık ticari hayatı olduğunu, herkes gibi ticaret yaptıklarını, daire alıp sattıklarını aktardı.

İmamoğlu, "Ticari hayatımda dikkat ettiğim bir şey var, haram yememek ve çocuklarıma haram yedirmemek. Keşke zamanında bize ticaret yapmanın kanunsuz hareket olduğunu anlatsalardı, yapmazdık. Ben kirli para kazanmadığım için aklanmaya hiç ihtiyacım olmadı. Burada yargılanmıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının babası olmaktan yargılanıyorum. Keşke olmasam demeyeceğim çünkü memnunum." diye konuştu.

Duruşma savcısı, İmamoğlu'na, Tuncay Yılmaz'ın savunmasında, kendisine elden 1 milyon avro verdiği iddiasını aktararak bu paranın kaynağını sordu.

İmamoğlu'nun avukatı da bu hususun iddianamede yer almadığı gerekçesiyle müvekkilinin böyle bir soruya hazırlıklı gelmediğini ve usule aykırı olduğunu söyledi.

İmamoğlu, hesabında her zaman para bulunduğunu, bu durumla ilgili net bilgisinin olmadığını söyledi.

Savcı, söz konusu paranın kaynağı belli olmadığı gerekçesiyle eylem 34 yönünden Hasan İmamoğlu hakkında aklama iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar Baran Gönül ve Ömer Güngör'ün de savunmaları alındı.

Savunmaları alınan sanıkların avukatlarının da dinlendiği duruşmaya ara verildi.

Kaynak: AA

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