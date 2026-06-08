İmamoğlu Davasında Savunmalar Sürekli Devam Ediyor

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 46. duruşmasında bir kısım tutuklu sanığın savunması alındı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık reklamcı Serkan Öztürk savunma yaptı.

Sanık Öztürk, hakkındaki suçlamaları reddettiğini ifade ederek, aldığı herhangi bir işi alt taşerona vermediğini ve hakkında beyan verenlerin yalan ifadeler kullandığını öne sürdü.

Görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile arkadaşlığına ilişkin Öztürk, "Dedelerimiz tanışır. Cenazelerimizde, düğünlerde beraber oluruz. Dostum, kardeşim diyeceğim, aynı partide siyaset yaptığım birisidir. Daha önceki ifadelerimde de İnan Güney'in şirketlerle ilgili bana pozitif ayrımcılık yaptığını söylemedim. İnan Güney ile reklam firması ile ilgili görüştüm. Aldığım destek buydu." ifadelerini kullandı.

Sanık Öztürk, iddianamede yer alan Ekrem İmamoğlu ile 15 kere baz verdiği iddialarına ilişkin de, "En yakın görüşmemizi burada, kampüste yaptık. Ekrem İmamoğlu'yla hiçbir görüşmem yok. CHP'nin miting, kongrelerinde, belediye açılışlarında baz vermiş olmam normal." diye konuştu.

Tutuklu sanık iş insanı Kahraman Yeşilyurt'un savunması

Duruşmada, sanık Öztürk'ün savunmasını tamamlamasının ardından tutuklu sanık iş insanı Kahraman Yeşilyurt'un savunmasına geçildi.

Sanık Yeşilyurt, mimar olduğunu, Kültür AŞ'ye yaptığı işlerden dolayı yargılandığını söyledi. Yaptığı işlerin faturalarını kestiğini öne süren Yeşilyurt, hiçbir partiye üye olmadığını ve sadece iş yaptığını belirtti.

Yeşilyurt, 2019-2025 yılları arasında Kültür AŞ ile yaptığı işler sonucunda kendisine ödenen paraların kaynağının bilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, "İş yapılmadan fatura kesilmesi söz konusu değil. Dolandırıcılık ve kamuya zarar verme bu nedenle olamaz. Her firma ihalelere giremiyor. Yeterlilik belgesi olması gerekiyor. Etkin pişmanlıktan faydalanan insanlar bu ihalelere giremiyorlar bile. Yeterliliğe sahip değiller. Bu nedenle ihaleye fesat karıştırma suçu oluşamaz." savunmasını yaptı.

Hiçbir kurum veya kuruluşu dolandırmadığını, kestiği faturaların gerçek olduğunu iddia eden Yeşilyurt, ödemelerin banka hesabına yattığını söyledi.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.