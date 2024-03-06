İmamoğlu, İstanbul Gönüllüleriyle Demokrasi Mücadelesine Destek Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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İmamoğlu, İstanbul Gönüllüleriyle Demokrasi Mücadelesine Destek Çağrısı Yaptı

İmamoğlu, İstanbul Gönüllüleriyle Demokrasi Mücadelesine Destek Çağrısı Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç ile birlikte halk buluşmasına katıldı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul Gönüllüleriyle birlikte mücadele eden herkesin bu sürece katkı ve destek olmasını istediğini belirtti. Ayrıca, seçimleri demokrasi şölenine çevirmek istediklerini vurgulayan İmamoğlu, vatandaşları sandıklarda görev almaya davet etti. İmamoğlu ayrıca, Bağcılar'da yapılan hizmetleri anlatarak, İstanbulluların hizmetine sunacakları Ataköy-İkitelli metrosunun yakın bir zamanda açılacağını duyurdu.

06.03.2024 19:37
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Partimizle birlikte mücadele eden bütün hemşehrilerimizin, İstanbul Gönüllüleriyle birlikte bu sürece katkı ve destek olmasını istiyoruz. Bu süreç, demokrasi mücadelesinin en önemli süreci." dedi.

İmamoğlu, CHP Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç ile önce ilçe turu yaptı, ardından Güneşli Meydanı'ndaki halk buluşmasına katıldı.

Buradaki konuşmasına İBB ve İSKİ'nin Bağcılar'daki hizmetlerini anlatarak başlayan İmamoğlu, "Mahmutbey- Mecidiyeköy metro hattını biz açtık. Aynı zamanda Kirazlı-Bakırköy bölümü hizmete giriyor. Bu hizmet, Bakanlık tarafından yapılıyor. Teşekkür ediyoruz ama parasını tıkır tıkır bizim hesabımızdan kesecekler, onu da biliyoruz. Biz de yine Bağcılar'ın içine dönük hizmeti de olacak olan Ataköy- İkitelli metrosunu bir hafta 10 gün sonra İstanbulluların hizmetine açıyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'un geleceği ve hayalleri için Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç ve kendisine oy isteyen İmamoğlu, ayrıca vatandaşları sandıklarda görev almaya davet etti.

Seçimleri demokrasi şölenine çevirmek istediklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sevgili dostlar, İstanbul Gönüllülerine üye olun. Partimizle birlikte mücadele eden bütün hemşehrilerimizin, İstanbul Gönüllüleriyle birlikte bu sürece katkı ve destek olmasını istiyoruz. Bu süreç, demokrasi mücadelesinin en önemli süreci. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bağcılar'ın kararlılığını, heyecanını görüyorum. O zaman Bağcılar, hep birlikte tam yol ileri."

"100 tane Ekrem lazım"

İmamoğlu, Bağcılar Sosyal Yaşam Merkezi'nin tamamlanan ilk etabını da hizmete açtı.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada da sosyal yardımları artırdıklarını dile getirerek, "Bizim bütçemiz çok bereketli. Niye biliyor musunuz? Bizim bütçemiz, hijyenik." dedi.

Sosyal yardımları, siyasi istismar konusu olmaktan çıkardıklarını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Dün gece 12.00'de bundan sonra kalan projelerimizle ilgili nasıl açılışlar yapacağız, nerede nasıl buluşacağız diye baktık ki 100 tane Ekrem lazım. Yetmiyor yani, günler yetmiyor. Genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız… Dedim ki her yere gidin, orada bizim yoldaşlarımız, meclis üyelerimiz var. Birlikte ben olmadan da açılışları yapın. Milletimize benim selamımı götürün yeter. En fiyakalıları bana bırakın onları ben açayım, dedim."

Kaynak: AA

Bağcılar, İstanbul, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu, İstanbul Gönüllüleriyle Demokrasi Mücadelesine Destek Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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