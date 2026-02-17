İmamoğlu'ndan Ataşehir Mitingine Davet

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Ataşehir'de düzenleyeceği mitinge vatandaşları davet etti.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan mesajında, "Yarın İstanbul'da 39. eylemde, 39. ilçedeyiz. Ataşehir'deyiz! İstanbul tarih yazdı, yazmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.