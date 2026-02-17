(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Ataşehir'de düzenleyeceği mitinge vatandaşları davet etti.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan mesajında, "Yarın İstanbul'da 39. eylemde, 39. ilçedeyiz. Ataşehir'deyiz! İstanbul tarih yazdı, yazmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu'ndan Ataşehir Mitingine Davet - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?