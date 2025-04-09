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İmamoğlu'ndan Demokrasi Mektubu

CHP'li Gülizar Biçer Karaca, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret edip mesajını paylaştı.

09.04.2025 22:08
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(İSTANBUL) - CHP Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından İmamoğlu'nun yazdığı mesajı paylaştı.

Karaca, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesinin ardından İmamoğlu'nun mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Karaca, paylaşımına şu notu düştü:

"Sizlere bugün Silivri'de ziyaret ettiğim Ekrem Başkanımızın demokrasi mektubunu iletiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun kalemiyle şekillenen bu sözler, Silivri'den gelen bu mektup, TBMM'nin 105 yıllık çatısı altında yaşatılan cumhuriyet idealine duyulan bağlılığın ve sorumluluğun ifadesidir.

Bu satırlar, demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazları olan adalet duygusunu ve halk iradesinin mutlak üstünlüğünü bir kez daha hatırlatıyor. Ekrem Başkanımızın kalemiyle şekillenen bu sözler, adil bir ülke, güven veren kurumlar ve Atatürk'ün mirasına sahip çıkan bir gelecek isteyen milyonların özlemi… Bu satırlar, bir mücadele insanının kalbine ait… Şimdi ise, vicdanı olan herkesindir. Bu ses, susturulamaz. Çünkü bu ses, halktır."

İmamoğlu'nun mesajında ise şu ifadeler yer alıyor:

"Ülkemizin adalet duygusu, kurumlarının ve kurallarının en saygın seviyede olması bizim gelecek adına teminatımızdır. Bu çerçevede TBMM bizlerin demokrasi çerçevesinde en büyük ve en kıymetli 105 yıllık çatısıdır. Bu çatı altında milletimizin iradesi ve Atatürk'ün emaneti olarak kendimizi güvende hisederiz. Saygıyla. Ekrem İmamoğlu."

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Kaynak: ANKA

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