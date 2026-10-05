İmamoğlu\'nun avukatı Pehlivan\'ın Kandıra sevki İBB davasında protesto edildi

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 436 sanıklı İBB Davası'nın 92'nci günü başladı. Duruşma öncesinde, İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın, Çorlu'dan Kandıra Cezaevi'ne sevk edilmesi, salondaki avukatlar tarafından "Savunma susmadı, susmayacak" sloganlarıyla protesto edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen İBB Davası'nın 92'nci günü başladı.

Dosyadaki tutuksuz sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından ek iddianameyle dosyaya dahil edilen 29 kişinin de bu hafta dinlenmesi planlanıyor. Bu sanıkların savunmalarının ardından İmamoğlu'nun da savunma yapması bekleniyor.

"SAVUNMA SUSMADI, SUSMAYACAK"

Tutuklu sanıkların salona getirilmesinin ardından İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın Çorlu'dan Kandıra Cezaevi'ne sevk edilmesi, salondaki avukatlar tarafından "Savunma susmadı, susmayacak" sloganlarıyla protesto edildi.

Mahkeme heyetinin yerini almasının ardından Pehlivan, cezaevi sevkine ilişkin söz istedi. Mahkeme Başkanı, "Savunmaları alayım, söz vereceğim" dedi.

Ardından sanık savunmalarına geçildi. Günün ilk savunmasını yapmak üzere firari sanık Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı sanık kürsüsüne geldi.