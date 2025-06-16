İmamoğlu'nun Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu'nun Duruşması Devam Ediyor

16.06.2025 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu, terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek suçlamasıyla yargılanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ancak bu davada tutuksuz yargılanan İmamoğlu ve avukatları ile "mağdur" sıfatıyla Başsavcı Akın Gürlek'in avukatı katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve bazı CHP milletvekilleri, belediye başkanları ile partililer de izleyici olarak duruşma salonunda yer aldı.

Salonda, İmamoğlu için slogan atılması üzerine mahkeme başkanı uyarıda bulundu.

Duruşmada, savcılıkça hazırlanan esas hakkındaki mütalaanın ardından İmamoğlu'nun savunması alındı.

Savunmasına, evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başlayan İmamoğlu, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Herkese bu dünyadan böyle göçmeyi nasip etsin." dedi.

İmamoğlu, "Önemli süreçlerden geçiyoruz. Yargının bu şekilde meşgul edilmesi bu ülkeye yakışmayan bir pozisyondur." diye konuştu.

Orta Doğu'daki güncel gelişmelere değinen İmamoğlu, " İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sadece sözel olarak kınayarak, bir müdahalede bulunmadan geçiştirmeye devam ediyoruz. Öte yandan İran saldırıları da aynı şekilde devam ediyor. Medeniyetin beşiği bu kadim topraklarda büyük bir sorumluluk yüklenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cezaevinde geçirdiği süreye değinen İmamoğlu, "90 gündür haksız ve hukuksuz bir şekilde tutukluyum. Yine burada bulunan Silivri Cezaevi'ndeki zindandan geliyorum. Cevabı olmayan bir soruyu bir kez daha soruyorum. Ben ve arkadaşlarım neden buradayız?" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, "Ben burada icraatçı bir belediye olduğumuz için, İstanbul'u kurtarmak üzere olan bir muhafız olarak bulunuyorum. Ön seçimlerde milyonlarca insanın oyunu aldığım için buradayım." ifadelerini kullandı.

Dava sürecine değinen İmamoğlu, "Kumpaslar, operasyonlar, gizli tanık ifadeleri ile buradayız. Biz yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz." iddiasında bulundu.

Üniversite diplomasının, savcının üniversiteye yazı yazarak baskıyla iptal edildiğini savunan İmamoğlu, daha önce hakkında açılan bazı davalara da değinerek, "Ahmak davasını ulusal ve uluslararası hiçbir yerde anlatamadım. Söylenen sözü iade etmenin, iki buçuk yıldır istinafta bekleyen davanın sürecini anlatabilecek kimse yok." açıklamasını yaptı.

Duruşma 16 Temmuz'a ertelendi

İmamoğlu'nun avukatları, celse arası açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, avukatlara süre verilmesine hükmederek, duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, İmamoğlu'nun "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Mütalaada ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden, bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin de uygulanması talep ediliyor.

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, istanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
İzmir’de fabrika yangını Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi İzmir'de fabrika yangını! Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi
İsrail, İran’ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde İHA’yı düşürdü Sirenler çaldı İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu

13:59
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu Ünlü tatil beldesi Marmaris’te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
13:11
İran’dan İsrail’e 370 füze Demir Kubbe’yi bu yöntemle delmişler
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
20:05
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
19:52
Galatasaray’dan Osimhen için bir atak daha İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
19:41
Kenan Yıldız’dan 5 yıllık imza
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
19:22
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
19:05
Masaj salonlarına operasyon 15 gözaltı
Masaj salonlarına operasyon! 15 gözaltı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
18:55
Fenerbahçe’ye 90 milyon euroluk golcü Görüşmeler resmen başladı
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı
18:36
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma’dan sonra Romulo’ya dev bir talip daha
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 14:25:26. #7.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.