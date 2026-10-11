İmamoğlu'nun karşılaştırmasında enflasyon 10 yılda yüzde 30,89'a yükseldi - Son Dakika
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İmamoğlu'nun karşılaştırmasında enflasyon 10 yılda yüzde 30,89'a yükseldi

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İmamoğlu\'nun karşılaştırmasında enflasyon 10 yılda yüzde 30,89\'a yükseldi
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Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2015-2016 ile 2026 verilerini karşılaştırdı. İmamoğlu'na göre enflasyon yüzde 8,81'den yüzde 30,89'a yükseldi; basın özgürlüğü sıralaması 180 ülke arasında 163'üncü, hukukun üstünlüğü 143 ülke arasında 118'inci oldu.

(ANKARA) - Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2015-2016 yılları ile 2026 yılına ait verileri karşılaştırdığı açıklamasında enflasyonun 10 yılda yüzde 8,81'den yüzde 30,89'a yükseldiği, Türkiye'nin basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 163'üncü, hukukun üstünlüğünde 143 ülke arasında 118'inci sıraya gerilediği belirtildi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekonomi ve hayat pahalılığı, hukuk devleti ve yargı, demokrasi ve özgürlükler ile yolsuzluk başlıkları altında 2015-2016 yılları ile 2026 yılına ait verileri karşılaştırdı.

Karşılaştırmaya göre, enflasyonun 2015-2016 döneminde yüzde 8,81'den 2026 yılında yüzde 30,89'a yükseldiği belirtildi. Hukukun üstünlüğü, temel haklar ve ceza adaleti göstergelerinde Türkiye'nin sıralamasının gerilediği kaydedildi.

HUKUK DEVLETİ VE YARGI GÖSTERGELERİ

Grafikte yer alan Dünya Adalet Projesi (WJP) Hukukun Üstünlüğü Endeksi verilerine göre Türkiye, 2015-2016 döneminde 102 ülke arasında 80'inci sıradayken, 2026 yılında 143 ülke arasında 118'inci sıraya geriledi.

Temel Haklar alt endeksinde 2015-2016 döneminde 102 ülke arasında 96'ncı sırada bulunan Türkiye, 2026 yılında 143 ülke arasında 134'üncü sırada yer aldı. Ceza Adaleti alt endeksinde ise 2015-2016 döneminde 102 ülke arasında 79'uncu sırada olan Türkiye, 2026 yılında 143 ülke arasında 106'ncı sıraya geriledi.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER

Grafikteki Freedom House verilerine göre, siyasi haklar ve sivil özgürlükler göstergesinde Türkiye'nin 100 üzerinden aldığı puan, 2015-2016 dönemindeki 53'ten 2026 yılında 32'ye düştü.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye, 2015-2016 döneminde 180 ülke arasında 149'uncu sırada yer alırken, 2026 yılında aynı sayıda ülke arasında 163'üncü sıraya geriledi.

Freedom House'un İnternette Özgürlük Endeksi'nde ise Türkiye'nin 100 üzerinden aldığı puan, 2015-2016 dönemindeki 61'den 2026 yılında 31'e düştü.

YOLSUZLUK ALGISI

Transparency International'ın Yolsuzluk Algısı Endeksi verilerine de yer verilen grafikte, Türkiye'nin kamu sektöründe yolsuzluk algısına ilişkin puanının 2015-2016 döneminde 100 üzerinden 42 olduğu belirtildi. Türkiye, söz konusu dönemde 168 ülke arasında 66'ncı sırada yer aldı.

Grafiğe göre Türkiye'nin puanı, 2026 yılında 100 üzerinden 31'e düşerken sıralaması da 182 ülke arasında 124'üncü sıraya geriledi.

Kaynak: ANKA
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