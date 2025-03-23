İmamoğlu'nun Tutuklanması Dünya Basınında: "İmamoğlu Protestoları, Demokrasi Mücadelesine Dönüştü"

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, dünya basınına da yansıdı. The Guardian, İmamoğlu protestolarının "demokrasi mücadelesine dönüştüğüne" dikkat çekerken; Reuters, "Bu kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetine karşı ülkenin en büyük protestolarını tetikleyebileceği" ifadesini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde çok sayıda kişinin 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmasından itibaren gelişmeleri izleyen dünya basını, tutuklamaları son dakika olarak geçerken, gazetelerde manşetlerine taşıdı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının dünya basınına yansımaları şöyle:

BBC, dört gün süren protesto gösterilerini "barışçıl" olarak nitelendirdi

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, "İstanbul Belediye Başkanı resmi olarak tutuklandı ve suçlandı" başlığını kullandı. Haberde, İmamoğlu'nun "yolsuzlukla" suçlanarak tutuklandığı belirtilirken; dünkü protesto gösterileri ve polisin şiddetli müdahalesi de ele alındı. Konuya ilişkin "BBC'nin konuştuğu hiç kimsenin ismini vermek ya da yüzünü göstermek konusunda kendini rahat hissetmemesi çok manidar. Cumartesi gecesi sokaklarda olan ve tutuklanmayı göze alan pek çok kişi BBC'ye, inanabilecekleri bir gelecek için mücadele ettiklerini söyledi" denildi.

Haberde, geçen dört gün boyunca düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerini BBC, "barışçıl" olarak nitelendirirken; "İmamoğlu, Erdoğan'ın en zorlu siyasi rakiplerinden biri olarak görülüyor. Pazar günü yapılacak olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı seçiminde yarışan tek kişi" değerlendirmesi yapıldı.

The Guardian: "Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı protestoları 'demokrasi mücadelesine' dönüşüyor"

İmamoğlu'nun tutuklanmasını manşete taşıyan İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, "Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı protestoları 'demokrasi mücadelesine' dönüşüyor" başlığını attı. Haberde, "İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına duyulan öfkenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefetin mihenk taşı olduğu" kaydedilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın uzun süredir İstanbul'u muhalefetin kontrolünden geri almaya çalışması, Erdoğan'ın siyasi kariyerine belediye başkanı olarak başladığı şehirde toplanma yasağına meydan okuyan protestocuların coşkularını ve öfkelerini körükledi. Yüzlerce kişi, hükümet karşıtı sloganlar atarak sokağa dökülürken; bir metro istasyonunun önünde duran bir protestocu gösterileri 'yıllardır biriken baskıya bir cevap' olarak nitelendirdi. 'Ekonomiyle, eğitimle, sağlık sistemiyle ilgili sorunlar var' diyerek hayat pahalılığının arttığı ekonomik krize gönderme yaptı ve 'Bu hükümetten bıktık usandık' dedi."

AP: "Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne ilişkin endişeler de derinleşiyor"

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) de "Türk mahkemesi İstanbul Belediye Başkanı'nın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi" başlıklı haberinde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli rakibi bugün, bir mahkeme tarafından resmen tutuklandı ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davanın sonucunu beklemek üzere hapse atılmasına karar verildi" denildi. Haberde, "Bu durum, aynı zamanda Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne ilişkin endişeleri de derinleştiriyor" denildi.

CNN: "Türkiye genelinde protestocular toplanma yasağına meydan okurken İstanbul Belediye Başkanı hapse atıldı"

ABD merkezli CNN televizyon kanalı, konuya ilişkin "Türkiye genelinde protestocular toplanma yasağına meydan okurken İstanbul belediye başkanı hapse atıldı" başlığını kullandı. İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı belirtilen haberde, "Perşembe gününden bu yana on binlerce kişi, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı büyük ölçüde barışçıl gösterilerde, metropol İstanbul ve başkent Ankara da dahil olmak üzere ülke çapında bir düzineden fazla şehirde sokaklara döküldü" denildi.

Haberde, İmamoğlu'nun tutuklanmasının PKK ve Kürdistan Topluluklar Birliği'ne (KCK) yardım ettiği iddiasıyla yürütülen ayrı bir soruşturmayla ilgili olmadığı belirtildi.

NYT: "Türkiye, Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Belediye Başkanı'nı tutukladı"

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Türkiye, cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Belediye Başkanı'nı tutukladı" başlığını kullandı. NYT, "Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destekçileri, İmamoğlu'na yöneltilen yolsuzluk suçlamalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibini saf dışı bırakmaya yönelik bir oyun olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

El Cezire: "İmamoğlu'nu cezaevine gönderme kararı, İmamoğlu'na yönelik eylemlerin siyasi olarak eleştirilmesinin ardından geldi"

Katar merkezli El Ceziye yayın kuruluşu, İBB Başkanı İmamoğlu'na ilişkin, "Türk mahkemesi İstanbul belediye başkanının tutuksuz yargılanmasına karar verdi" başlığıyla verdiği son dakika haberinde " Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli rakiplerinden İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davanın sonucunu beklemek üzere hapse atılmasına karar verdi" ifadesini kaydetti.

El Cezire, mahkemenin "İmamoğlu'nu cezaevine gönderme kararının", ana muhalefet partisi, Avrupalı liderler ve on binlerce protestocunun İmamoğlu'na yönelik eylemleri siyasi olarak eleştirmesinin ardından geldiğini belirtti.

Reuters: "Bu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetine karşı ülkenin en büyük protestolarını tetikleyebilir"

Reuters haber ajansı da konuya ilişkin, "Türk mahkemesi, İstanbul Belediye Başkanı'nı tutukladı" başlığını kullanırken; "Türk medyasında yer alan haberler baz alınarak, bu kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetine karşı on yıldan uzun bir süredir ülkenin en büyük protestolarını tetikleyebileceği" belirtildi.

Le Monde: "Bir yargıç, gözaltına alınması bir protesto dalgasını tetikleyen İstanbul İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi"

Fransız gazetesi Le Monde da "Bir yargıç, gözaltına alınması bir protesto dalgasını tetikleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi" başlığına yer verirken; haberde, "yolsuzluk' ve 'terörizm' ile suçlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlıca muhalifi, dün akşam 90 sanıkla birlikte mahkemeye çıkarılırken, yüz binlerce kişi ona destek için toplandı" denildi. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ülke genelinde bir "protesto dalgası" yarattığı hatırlatıldı.

DW: "Bu tutuklamanın, Erdoğan'ın iktidarına karşı bir meydan okuyucuyu ortadan kaldırmaya yönelik siyasi amaçlı bir girişim olduğu söylendi"

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), "Erdoğan'ın rakibi İmamoğlu hapiste" başlıklı haberinde "İmamoğlu'nun destekçilerinin, bu tutuklamanın, Erdoğan'ın yirmi yılı aşkın iktidarına karşı popüler bir meydan okuyucuyu ortadan kaldırmaya yönelik siyasi amaçlı bir girişim olduğunu söylediğine" dikkat çekti.

DW, ayrıca Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2028 yılında yapılacağı belirtirken, "Erdoğan'ın ancak bir anayasa değişikliği yapılırsa ya da erken seçim kararı alınırsa yeniden aday olabileceği" kaydedildi.