(İSTANBUL) - Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi aracılığıyla yayımladığı mesajda, "Bugün 24 Kasım. Başöğretmenimiz Atatürk'ün izinde, geleceği inşa eden tüm öğretmenlerimize minnet duyuyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, yapay zekayla hazırlanmış videosunda, "Fotoğraflarının arasında en çok bunu seviyorum Atam. Çünkü bu fotoğrafta seni halkının yanı başında görüyorum. Onları dinliyorsun. Gözlerinin içine bakıyorsun, sanki her birine anlatacak, her birinden öğrenecek bir şeyin var. Sen, bize çok şey öğrettin Atam. Yalnızca okumayı, yazmayı değil düşünmeyi, sorgulamayı, merak etmeyi ve öğrenmenin hiçbir zaman bitmeyeceğini... Ama belki de en önemlisi, bize kendimize inanmayı öğrettin. Bir insanın öğrenerek değişebileceğini, bir milletin öğrenerek geleceğini değiştirebileceğini gösterdin. Sen, bir millete kendi yolunu bulmayı öğreten bir Başöğretmensin. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.