İmamoğlu, Sözcü TV operasyonuna sandık korkusu sözleriyle tepki gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'ye yönelik müdahaleye tepki göstererek sandık korkusunun büyüdüğünü söyledi. İmamoğlu, 'Millet susmayacak, millet korkmayacak' diyerek cesaretle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
(İSTANBUL) - Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'ye yönelik müdahaleye tepki göstererek, "Sözcü TV'yi susturursak milleti sustururuz diye düşünenler, sandık korkunuz büyüdükçe büyüyor. Millet susmayacak, millet korkmayacak" ifadesini kullandı.
Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi"nin sosyal medya hesabı üzerinden Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Gecenin karanlığında milletin sözü, gözü, kulağı Sözcü TV'ye çöktüler! Sözcü TV'yi susturursak milleti sustururuz diye düşünenler… Sandık korkunuz büyüdükçe büyüyor. Millet susmayacak. Millet korkmayacak. Cesaretle, azimle, kararlılıkla mücadeleye devam edecek!"
Kaynak: ANKA
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