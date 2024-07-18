İmamoğlu: Üniversite öğrencilerine burs miktarını artıracağız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu: Üniversite öğrencilerine burs miktarını artıracağız

İmamoğlu: Üniversite öğrencilerine burs miktarını artıracağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin düzenlediği Eğitim Maratonu'nda yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerine verilen burs miktarının artırılacağını açıkladı.

18.07.2024 18:26  Güncelleme: 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin düzenlendiği Eğitim Maratonu'nda konuştu. Belediye başkanlığı döneminde eğitim alanında yaptığı çalışmaları ve ileriye dönük yapacaklarını anlatan İmamoğlu, "Üniversite öğrencilerine senede 100 bin gencimize 7 bin 500 lira burs verdiğimizi, önümüzdeki dönem ise 100 bin gencimize 15'er bin lira burs vereceğiz bu sene. Dolayısıyla milletin parasını eğitime kullanma konusundaki cömertliğimiz devam edecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin düzenlediği Eğitim Maratonu'nda konuştu.

"İnsanlara ne zaman 'en önemli konunuz ne', 'şu anda sizi en çok mutsuz eden sorununuz ne' diye sorsak, yıllardır birinci sırada hep eğitim olmuştur" diyen İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ne üzücüdür ki gerçekten yıllardır insanlarımız eğitimle ilgili sorunu en ön sıraya koymuştur. Eğitim, bu güzel Cumhuriyet'in kurulduğu ilk andan itibaren bence Cumhuriyet'in kuruluş temelinde en öndeki konu olmuştur. Büyük devrimleri hayata geçiren, alfabesinden okuma-yazma seferberliğine, teknik ve blimsel zeminde eğitimi yukarı taşıyan özel çalışmalar, yurt dışına yetenekli insanları göndermek gibi birçok adımları atan bir Cumhuriyet'in evlatlarıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, özellikle eğitime ve gençlere verdiği eğitimin gerekçesinin, memleketin geleceğinin onlara ait olduğunun farkında olmasıydı. Ama ne yazık ki son yıllarda bizi mutsuz eden çocuklarımızın kafası karışık, gençlerimizin geleceğe umutsuz bakışlarına sebep olan ve bir nevi eğitimi kendi siyasi bekası adına insanların hayatına dayatmacı bir şekilde teknikten, bilimden, akıldan uzak uygulamaları ortaya koyarak eğitimden başka her şeye benzeyen bir düzene evrilmiş durumda Türkiye'deki milli eğitim düzeni. Okullara gidiyoruz, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, velilerimizin mutsuzluğunu görüyoruz. En kötüsü de gençlerimizin umutsuzluğunu görüyoruz.

"Sınavlarda alınan sonuçlar eğitim kalitesinin yansımasıdır"

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini sarsacak, gençlerimizin geleceğini karartacak hiçbir adıma hep birlikte müsade etmeyecek çalışmaları yapmakta yükümlüyüz. Bu anlamda en son özellikle öğretmenlik mesleğini de tehdit altına alan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni mutlaka iyi anlamanın ve analiz etmenin şart olduğunu düşünmekteyim. Karşımda öğretmenlerimizi görüyorum. Yıllardır atanamamış öğretmenlerimizin sorunları, özellikle Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun Anayasa'ya aykırılığı, bu mesleği en önemli bir meslek olarak gören bu milletin kanunda yazılı halinin sıradanlaştırılmış biçimine şiddetle karşıyız. Bunun siyasi görüşü olmaz. Hepimiz çocuklarımızı dünyanı en başarılı çocukları olsun diye yetişsin istiyoruz. Bugünkü sistemde kayırmacılık gibi birçok problemi yaşattıkları liyakatten uzak bir dönemin varlığı, bahsettiğim bu özelliklerden uzak bir dönem. Sınavlarda alınan sonuçlar eğitim kalitesinin yansımasıdır. İktidara geldiğimizde eğitim sistemini milletçe bu ülkeye kazandıracağımızı ve bu işi eğitimcilere emanet edeceğimizi, bu işi bilen insanlarla çözeceğimizi belirtmek isterim. Şu anda Türkiye'mizde her konudaki en büyük tehdit; her şeyi ben bilirim diyen tek kişilik akıl.

"Cömertliğimiz devam edecek"

Türkiye'de son yerel seçimde birinci parti olarak çıktığımız an itibarıyla artık bizler eğitimle ilgili de çok güçlü, karakterli işler yapmakta yükümlüyüz. Bilgileri belge altına almalıyız, kurala dökmeliyiz, sisteme almalıyız ve kurumsallık içinde o sistemin çalışmasını sağlamalıyız. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda iddialı adımlar attığımıza inanıyoruz. Her konuyu kurumsallığa döktüğümüzü de biliyoruz. 4 yılda 104 kreşimiz hizmete girdi. Yine 4 yılda 200 bini aşan insanımızın belediye dışında iş bulmasına imkan sağladık. Üniversite öğrencilerine senede 100 bin gencimize 7 bin 500 lira burs verdiğimizi, önümüzdeki dönem ise 100 bin gencimize 15'er bin lira burs vereceğiz bu sene. Dolayısıyla milletin parasını eğitime kullanma konusundaki cömertliğimiz devam edecek."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Burs, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu: Üniversite öğrencilerine burs miktarını artıracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:42 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:56 Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 19:45:23. #1.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu: Üniversite öğrencilerine burs miktarını artıracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement