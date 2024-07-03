İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bostancı Metro İstasyonu çevre düzenlemesi ve yeşil alan açılışları gerçekleştirdi

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinin tam sınırında konumlanan Bostancı Metro İstasyonu çevre düzenlemesi, Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi 1. Etap ve Ediz Hun Kaktüs Evi'nin toplu açılışlarını gerçekleştirdi. Beş yılda, 13 milyon 225 bin metrekare yeşil alanı hizmete kavuşturduklarını söyleyen İmamoğlu, "Yeşil alanı betona, ranta değil; yeşil alanı insanların kullanımına açmaya devam ediyoruz ve edeceğiz." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinin tam sınırında konumlanan Bostancı Metro İstasyonu çevre düzenlemesi, Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi 1. Etap ve Ediz Hun Kaktüs Evi'nin toplu açılışlarını gerçekleştirdi. Amaçlarının güzel, yaşanabilir, yeşil ve yaşam kalitesi yüksek bir şehir var etmek olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "2019'da neyi söylediysek, aslında bugün de aynı şeyi söylüyoruz. 'Bu kadim, bu güzel kenti ranta, betona teslim etmeyeceğiz. ve bu şehre, milyonlarca metrekare yeşil alanı hep birlikte kazandıracağız' demiştik. Hala aynı sözümüzü yerine getirmekte yola devam ediyoruz. Çevreyi koruyan altyapıları yapacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarını en etkin şekilde kullanacağız. Şehrimizin sürdürülebilir, dayanıklı bir kent haline gelmesi için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

"5 yılda 13 milyon 225 bin metrekare yeşil alanı hizmete sunduk"

Önceki beş yıllık dönemlerinde, verdikleri sözleri tuttuklarının altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul'da ormanları, dere yataklarını imara asla sokmadan, orayı halka açan bir anlayışa taşıdık ve tam ne oldu biliyor musunuz? Sadece beş yılda, 13 milyon 225 bin metrekare yeni, aktif, pırıl pırıl yeşil alanı sizlerin hizmetine kavuşturduk. Bu, çok değerli bir sonuçtur. Bu süreçte beş tane kent ormanını açtığımız gibi, 15 tane Yaşam Vadisi sürecini başlattık. Ki bunun sayısını 21'e çıkaracağız. ve inşallah İstanbul'da, çok değerli yaşam vadilerini hayatımızın en önemli yaşam alanı haline getireceğiz. Yaşam vadileri, bizim Yeşil İstanbul vizyonumuzda çok önemli bir yer tutuyor. Yaşam vadisi fikrimizin tohumları, 10 önce göreve başladığım bugünlerde, bu aylarda Beylikdüzü'nde başlamıştı. Şu anda 1,5 milyon metrekareyi aşan, muazzam bir yeşil alana dönüştü o Yaşam Vadisi. Şimdi bunun benzerini, İstanbul'un bütün dere yataklarında, özellikle kuzeyden güneye, insanlarımızın kent içinde hem bir ulaşım alanına hem bir yaşam alanına dönüşen olağanüstü güzelliklerle dolu tasarım alanlarına dönüştürdük buraları."

Kapalı otopark da 3 ay içinde hizmete açılacak

"Bulunduğumuz bu bölgede hem Kadıköy hem Maltepe hem Ataşehir sınırlarını da içine alan ve yukarıya doğru devam eden bu vadiyi de yaşam alanına, yeşil alana dönüştürmenin başlangıcındayız" diyen İmamoğlu, "Burada 110 bin metrekarelik Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi'nin bir nevi ikinci etabını açmanın keyfini yaşıyoruz. Yeşil alan, basketbol, fitness sahaları, çocuk oyun etkinlik alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve aynı zamanda burada her yaştan vatandaşımızın spor yapacağı, ailesiyle birlikte doya doya vakit geçireceği bir alana dönüştürdük burayı" bilgilerini paylaştı. İmamoğlu, Bostancı Metro İstasyonu'nun altında inşa ettikleri, 854 otomobil ve 252 motosiklet kapasiteli kapalı otoparkında 3 ay sonra hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

"Yeşil alanı betona, ranta değil, insanların kullanımına açmaya devam ediyoruz"

"Yeşil alanı betona, ranta değil; yeşil alanı insanların kullanımına açmaya devam ediyoruz ve edeceğiz" diyen İmamoğlu, toplu açılış kapsamındaki Kaktüs Müzesi'nin oluşum öyküsünü de şu sözlerle dile getirdi:

"Tabii bugün çok özel bir durumla da karşı karşıyayız. O da nedir? Müzecilik ile Yeşil İstanbul vizyonumuzu bir araya getirerek yapmış olduğumuz bir değerli çalışma. O da hemen karşımızda bulunan Bahçe Market'in iç bölümünde sizlerin hizmetine kavuşturduğumuz bir Kaktüs Evi var. Burası, çocukluğumuzun hala keyifle izlediğimiz unutulmaz jönü, değerli sanatçımız Ediz Hun'un hayat boyu biriktirdiği -ki Ediz Hun çevre Mühendisi, biyolog, yani aslında bilim tarafıyla da çok özel bir büyüğümüz - kendisi tam 132 parçadan oluşan kaktüs koleksiyonunu, yıllardır biriktirdiği, gözünün nuru gibi baktığı kaktüs koleksiyonunu bizlerle paylaştı. ve şimdi burada sizlerin bir nevi eğitici bir gezinize sebep olacak müze haline geldi. Burada sizlerle buluşuyor. O da hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Daha yapılacak çok işimiz var"

"Ben, bu şehirdeki her insanımızın mutlu, huzurlu keyifli olmasını istiyorum" diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

Ve bu şehrin beyefendisi, hanımefendisi, çocukları, gençleri çağdaş, uygar, medeni, memleketimizin bütün manevi değerlerine saygılı, birbirine saygılı, birbirini seven, saygı gösteren bir toplum olma bilinciyle hepimizin çok büyük ihtiyaç duyduğu hem şehrimizdeki huzura hem ülkemizdeki huzura ve inanın yakın çevremizdeki ülkelerdeki huzura bile temel olacak bir yaşamı hediye etmekle yükümlü görüyoruz hepimizi. Toplumsal vicdanımızı, toplumsal birlik, bütünlüğümüzü de kuvvetlendirecek sanatçılarımızın, o güçlü dostlarımızın, büyüklerimizin, bize çok özel anıları sunan o değerli insanlarımızın bu güzel emeklerini ve gayretlerini gördükçe, aslında daha yapacak çok işimiz var diye önümüze bakıyoruz.

Ediz Hun, Kaktüs Müzesi'nin öyküsünü anlattı

İmamoğlu, konuşmasının bu noktasında, Türk Sineması'nın unutulmaz jönü Ediz Hun'u yanına davet etti. Adını taşıyan Kaktüs Müzesi'nin yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Hun, evinde biriktirdiği bitkilerin müzeye dönüşme sürecini şu sözlerle aktardı:

"Sene 2020, aylardan Haziran 19. Şimdi Adalar Belediye Başkanı olan Ali Ercan Akpolat, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıydı. 'Ediz Abi, Ekrem Bey geliyorlar, sizi evinizde ziyaret etmek istiyoruz' dedi. 'Şeref, onur duyarım. Buyurun' dedim. Telaşlandık. Eşimle birlikte hazırlığımızı yapmaya çalıştık. ve teşrif ettiler evimizi. Oturduk, sohbet ettik. Daha sonra dedi ki, 'Ediz Bey, sizin bir kaktüs koleksiyonunuz varmış, onu görebilir miyim' dedi. 'Hay hay Başkanım' dedim. Yukarı, terasa çıktık. Burada çok önemli bir noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. 'Ediz Bey, bunlar çok özel bitkiler. Bunu aziz halkımız da görsün. Mutlaka bir sera yapalım. Bunları halka sunalım' dedi. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani böyle bir görüşe sahip olmak, hakikaten çok, son derece yüksek bir asil bir ruha sahip olduğunun işareti. Bu bir iltifat değil Başkanım. 'Siz nasıl buyurursanız, biz amadeyiz. Ben, her türlü imkanı size hazırlarım' dedim. ve aradan seneler geçti. Evvela Ada'da yapılacaktı. Sonra başka projeler geliştirildi ve bugünkü halini aldı."

Geniş kadrolu toplu açılış

İmamoğlu, toplu açılışları; Ediz-Berna Hun, CHP Parti Meclisi üyeleri Cem Aydın, Mahir Yüksel, Bedirhan Berk Doğru, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte gerçekleştirdi.