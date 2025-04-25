IMF Asya Büyümesini Aşağı Revize Etti

WASHINGTON, 25 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF), Asya ve Pasifik bölgesindeki büyümenin artan ticaret gerilimleri nedeniyle bu yıl yüzde 3,9'a gerileyeceğini öngörüsünde bulundu. Bu, önceki tahmine göre 0,5 yüzde puanlık düşüş anlamına geliyor.

IMF yetkilileri perşembe günü yayımladıkları blog yazısında, "Küresel ticarette lider olan Asya, 2024 yılında küresel büyümeye yaklaşık yüzde 60 oranında katkı verdi. Ancak bölgenin ticaretin serbestleştirilmesi ve değer zincirlerine entegrasyona dayalı başarılı büyüme modeli giderek artan zorluklarla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Yazıda, "Pandemiden bu yana en keskin düşüş olan 0,5 yüzde puanlık indirim, zayıflayan küresel talebi, azalan ticareti, sıkılaşan finansal koşulları ve artan belirsizliği yansıtıyor" denildi.

2025 için öngörülen büyüme, Asya ve Pasifik bölgesinde yüzde 4,6'lık bir büyüme oranı kaydedildiği 2024 yılına kıyasla önemli bir yavaşlama anlamına geliyor.

IMF yetkilileri, zayıflamanın "geniş tabanlı" olduğunu belirtti. Bölgenin gelişmiş ekonomilerindeki büyümenin bu yıl yüzde 1,2 olması bekleniyor; bu oran bir önceki tahmine göre 0,7 puanlık bir aşağı yönlü revizyon anlamına geliyor.

Yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerde ise büyümenin bu yıl 0,5 yüzde puan aşağı yönlü revizyonla yüzde 4,5 olacağı tahmin ediliyor.

Bölge için 2026 yılında yüzde 4'lük bir büyüme öngören IMF, bir önceki tahminini 0,3 yüzde puan daha düşürmüş oldu.