IMF, Çin'in 2024 büyüme tahminini yükseltti - Son Dakika
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IMF, Çin'in 2024 büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Çin'in 2024 büyüme tahminini yüzde 5'e yükseltti. Güncelleme, Çin'deki özel tüketimdeki toparlanma ve güçlü ihracatın etkisiyle gerçekleşti. IMF, Asya'nın yükselen ekonomilerinin küresel ekonomiyi güçlendiren ana faktör olduğunu belirtti ve 2024 küresel büyüme tahminini yüzde 3,2 olarak korudu.

17.07.2024 12:31
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WASHINGTON, 17 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) Mayıs ayı sonlarında açıkladığı Çin'e yönelik yüzde 5'lik 2024 büyüme tahminini Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda da güncelledi.

Çin'in 2024 büyüme tahminine ilişkin revizyon ilk olarak Mayıs ayında IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath tarafından, IMF ekibinin Çin için 2024 4. Madde Konsültasyonu'nu tamamlamasının ardından Beijing'de düzenlenen basın toplantısında açıklanmıştı.

Tahmin, Nisan ayında yüzde 4,6 olarak duyurulmuştu.

Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre bu güncelleme, büyük oranda Çin'de özel tüketimdeki toparlanma ile yılın ilk çeyreğindeki güçlü ihracattan kaynaklanıyor.

Salı günü açıklanan raporda, "Çin'de yeniden canlanan yurtiçi tüketim, yılın ilk çeyreğinde olumlu yükselişe yardımcı oldu. Bu yükselişe, ihracatta geçici artış gibi görülen durumun, geç de olsa geçen yıl küresel talepte görülen artışla desteklenmesi de katkı sağladı" ifadesi yer aldı.

Küresel ekonomiyi güçlendiren ana faktörün Asya'nın yükselen ekonomileri olmaya devam ettiğini vurgulayan IMF, 2024 yılı küresel büyüme tahminini ise yüzde 3,2'de tuttu.

Rapora göre başta teknoloji sektörü olmak üzere Asya'dan çeşitli sektörlere ilişkin güçlü ihracatla hareketlenen küresel faaliyetler ve dünya ticareti, yılın başında ivme kazandı.

IMF Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas yayımladığı blog yazısında, "Asya'nın yükselen piyasa ekonomileri küresel ekonominin ana itici gücü olmaya devam ediyor. Küresel büyümenin neredeyse yarısına karşılık gelen Hindistan ve Çin'deki büyüme, yukarı yönlü revize edildi" ifadesini kullandı.

Kaynak: Xinhua

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