İmo eyaletinde güvenlik güçleri, IPOB'un kaçırdığı 20 üniversite öğrencisini kurtardı - Son Dakika
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İmo eyaletinde güvenlik güçleri, IPOB'un kaçırdığı 20 üniversite öğrencisini kurtardı

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İmo Polis Sözcüsü Ani İniedu, güvenlik güçlerinin Owerri bölgesindeki ormanda IPOB'a operasyon düzenlediğini ve 1 Eylül'de kaçırılan 20 üniversite öğrencisinin kurtarıldığını açıkladı. Öğrenciler hastaneye kaldırıldı, ardından aileleriyle buluşturulacak.

Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde güvenlik güçleri, terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından kaçırılan 20 üniversite öğrencisini kurtardı.

İmo Polis Sözcüsü Ani İniedu, güvenlik güçlerinin eyaletin Owerri bölgesindeki ormanda IPOB üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

İniedu, operasyonda teröristlerin 1 Eylül'de kaçırıp rehin aldığı 20 üniversite öğrencisinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların hastaneye kaldırıldığını aktaran İniedu, öğrencilerin daha sonra aileleriyle bir araya getirileceğini ifade etti???????.

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'nın güneyinde terör örgütü IPOB yoğun olarak faaliyet gösteriyor.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

Kaynak: AA
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