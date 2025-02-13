İmrahor Camisi Yeniden İbadete Açıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Üsküdar'daki İmrahor Camisi, ibadete ve ziyarete açıldı.

Restorasyon çalışmaları, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülerek İstanbul Valiliğinin sponsorluğuyla tamamlanan caminin açılışı, İmrahor Camisi İmamı Sıddık Bektaş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, açılışta yaptığı konuşmada, Valilik olarak İstanbul'da camilerin yanı sıra medrese, tarihi kamu binaları ve sivil mimarlık örneği eserler gibi birçok tarihi eserin imarını ve ihyasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üçer, şu anda İstanbul'da 180'nin üzerinde yapının restorasyon çalışmasına katkı sunduklarını belirterek, "Bunlara oldukça yüklü miktarda bütçe ayrılıyor. Tabii ki hem bu eserlerin gelecek nesillere emanet edilmesi, fonksiyonlarının, hizmetlerinin devam etmesi bakımından hem de her an farkında olduğumuz İstanbul'daki deprem riskine karşı bu binaların da güçlendirilmesi gerektiğinden bu çalışmalar, büyük önem taşıyor." dedi.

Çalışmaların Vakıflar Genel Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerle iş birliği içerisinde gerçekleştirildiğine dikkati çeken Üçer, şunları kaydetti:

"Burada herkesin amacı bu eserlerin imarı, ihyası ve gelecek nesillere emanet edilmesi. Çünkü bunlar bizim medeniyetimizin mirası ve bizim memleketimizin tapu sicil muhafızları. Tapu sadece tapu dairesindeki evraklardan ibaret değil. Bu toprakların tapuları işte bu eserler. Allah daim etsin. Bu camimiz de hacimce küçük ama mana bakımından büyük bir yeri olan eserimiz. Mahallemize ve Üsküdar'ımıza hayırlı olsun. İnşallah bundan önceki 400 yılı aşkın tarihte olduğu gibi, asırlar boyu Müslümanların bir ibadet mekanı olarak hizmet vermeye devam eder."

"Restorasyon, Valilikten alınan ödenekle gerçekleştirildi"

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı da İstanbul Valisi Davut Gül'ün göreve atandıktan hemen sonra Üsküdar'da kamu kurumlarıyla bir toplantı yaptığını ve bu toplantı sonrası birçok esere Valiliğin kültür fonundan destek sağladığını anlattı.

Vali Gül'e Üsküdar'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Yazıcı, "Bu camimizin de restorasyon maliyetinin çok büyük bir bölümü, tamamına yakını Valiliğimiz kültür fonundan alınan ödenekle gerçekleştirildi." diye konuştu.

Tarih boyunca çeşitli restorasyonlar geçiren İmrahor Camisi'nin de İstanbul'un ve Üsküdar'ın kimliğini oluşturan önemli bir vakıf eseri olduğunu altını çizen Yazıcı, Üsküdar'daki tarihi pek çok caminin de son yıllarda depreme karşı güçlendirildiğini ve restorasyonla amacına yaraşır şekilde yeniden hizmete açıldığını söyledi.

Caminin İstanbul'da hayırlı hizmetlere vesile olmasını niyaz ettiğini dile getiren Adem Yazıcı, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda 100'ün üzerinde camimizin yeniden yapımı, güçlendirilmesi, restorasyonuna katkı sağlayan Hilmi Türkmen başkanımızı da buradan anmadan ve teşekkür etmeden geçmek istemiyorum. Ondan ve Üsküdar Belediyemizden, Allah razı olsun. Kıymetli belediye başkanımız da ondan aldığı bu restorasyon emanetini bugün burada tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sundu. Hem Üsküdar Belediyemizi hem de değerli belediye başkanımıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Üsküdar asırlardır kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir ilçe"

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise İmrahor Camisi'nin öneminden bahsederek, "Bir Kaptan-ı Derya'nın İmrahoru tarafından bağış yoluyla yapılan bir camideyiz, beş asırlık bir emanetteyiz aslında." dedi.

Camide engelli erişiminin sağlanması, teknik aksaklıkların giderilmesi gibi konuları güncellediklerini, ayrıca yapının kültürel, tarihi ve manevi mirasa sahip çıkılarak, aslına uygun şekilde restore edildiğini vurgulayan Dedetaş, "Üsküdar asırlardır medeniyetlerin kesiştiği, ilim ve irfanın yeşerdiği kültürel zenginlikleriyle öne çıkan çok özel bir ilçe. Ne mutlu, bize de burada yönetici olmak nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Dedetaş, camideki bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin de bilgi vererek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından cami, İstanbul Müftü Yardımcısı Arif Cevlek'in duasının ardından ibadete ve ziyarete açıldı.

İmrahor Camisi hakkında

Üsküdar Salacak'ta, Doğancılar Caddesi ile Öğdül Sokağı'nın kesişiminde bulunan İmrahor Camisi, 1597 yılında Sadrazam Cağalazade Sinan Paşa'nın mirahuru El- Hac Mehmed Ağa tarafından yaptırıldı.

Daha önce 1898 yılında onarılan cami, 1941 yılında oldukça harap durumda iken 1966 yılında tekrar restorasyon geçirdi.

Kagir bir yapı olan, duvarlarına kesme taş görünümü verilen cami, kare planlı olmakla birlikte ahşap çatısı ve mermer minberi ve mermer kaplama mihrabıyla dikkati çekiyor.

Tek şerefeli minaresinin kaidesi kesme taş, üstü ise tuğla olan yapı, Mirahur Camii olarak da biliniyor. Caminin avlusunda ayrıca Başkadın Çeşmesi, İbrahim Paşa Su Terazisi ve sadaka taşı yer alıyor.