İnci Kefali Göçü ve Farkındalık Konseri - Son Dakika
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İnci Kefali Göçü ve Farkındalık Konseri

İnci Kefali Göçü ve Farkındalık Konseri
11.06.2026 12:31
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İnci kefalinin göçü devam ederken, Ahmet Göral kaçak avcılığa dikkat çekmek için konser verdi.

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan üremek için de tatlı suya ihtiyaç duyan inci kefalinin nisan ayında başlayan üreme göçü devam ediyor. Binlerce kişi göçün izlenebildiği Deli Çay'a akın ederken, halk müziği sanatçısı Ahmet Göral ise kaçak avcılığa dikkat çekmek için bağlamasını çalıp, kendi yazdığı türküyü okudu.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üremek için tatlı sulara göç yolculuğu 15 Nisan'da başladı. Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali, göç sırasında boylarını aşan engelleri uçarcasına aşıyor. Yerli ve yabancı turistler 15 Temmuz'a kadar yaşanan görsel şöleni ilgiyle izlerken, inci kefalinin korunması için de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri tatlı su kaynaklarında nöbet tutarak denetimlerde bulunuyor.

Balıkların kolay avlanabildiği bu dönemde halk müziği sanatçısı Ahmet Göral bağlamasını alarak balık göçünün en rahat izlenebildiği Deli Çay'a geldi. Burada kaçak avcılığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak isteyen Göral, mini konser verdi. Yazdığı 'Van Gölü'nde uçar inci kefali, güzellikler saçar inci kefali, onu koruyalım biraz üresin, çiçek gibi açsın inci kefali' türküsünü seslendiren Ahmet Göral, "Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri, av yasağının olduğu dönemlerde kaçak avcılar tarafından avlanılıyor. Ben de kaçak avcılığa dikkat çekmek için bağlamamı alıp göçün yapıldığı Deli Çay'da türkü söyleyip, göçü izledim. Umarım bir farkındalık olur ve kaçak avcılığın önüne geçilir" dedi.

Kaynak: DHA

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