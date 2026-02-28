İncirlik Hava Üssü Soruşturması - Son Dakika
İncirlik Hava Üssü Soruşturması

28.02.2026 17:50
İncirlik Hava Üssü'nde yapılan canlı yayın sonrası iki gazeteci gözaltına alındı.

(ANKARA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ANKA Haber Ajansı'nın İncirlik Hava Üssü çevresinden yaptığı yayına ilişkin olarak resen başlatılan soruşturma kapsamında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu çerçevesinde iki gazeteci gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Askeri tesis ve üslerin konum, güvenlik tertibatı ve fiziki yapısına ilişkin görüntülerin kamuya açık şekilde paylaşılması milli güvenlik açısından risk teşkil etmektedir. Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanılırken, ANKA Haber Ajansı'ndan kamuoyuna yapılan açıklamada, "Habercilik göreviyle yaptığımız sosyal medya paylaşımlarının ve canlı yayınların yanlış anlaşılmalara neden olmasından dolayı ilgililerinden ve kamuoyundan özür dileriz" denildi.

ANKA Haber Ajansı'nın İncirlik Hava Üssü çevresinden yaptığı yayının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Koza TV çalışanı iki kişi gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, askeri tesis ve üslerin konum, güvenlik tertibatı ve fiziki yapısına ilişkin görüntülerin kamuya açık şekilde paylaşılmasının milli güvenlik açısından risk teşkil ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlandığı tespit edilmiştir. Askeri tesis ve üslerin konum, güvenlik tertibatı ve fiziki yapısına ilişkin görüntülerin kamuya açık şekilde paylaşılması milli güvenlik açısından risk teşkil etmektedir. Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'mız tarafından 2565 sayılı 'Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 7. ve 25/A maddeleri kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır."

İlgili yayına dair; biri görüntü çekimini gerçekleştiren diğeri ise çekim hususunda talimat veren olmak üzere iki şüpheli tespit edilmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Milli güvenliği ilgilendiren askeri tesis ve güvenlik alanlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yetkisiz şekilde paylaşılması, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olup, kamu düzeni ve devlet güvenliği bakımından ciddi sonuçlar doğurabilecek mahiyettedir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Canlı yayının başlığının yanlış anlaşılmalara neden olduğunu üzülerek farkettik"

ANKA Haber Ajansı'ndan, Adana'da ajansın görüntü alışverişi ve haber işbirliği yaptığı Koza TV çalışanı iki kişinin gözaltına alınması ve başlatılan soruşturmaya ilişkin yapılan "Kamuoyuna duyuru" başlıklı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"ANKA, Türkiye'nin köklü ve saygın haber ajansı olarak; habercilik ilkelerinden ödün vermeden, anayasal düzen çerçevesinde ülkemizin bağımsızlığını, milli birliğini ve bölünmez bütünlüğünü esas alan bir yayın anlayışıyla kamuoyunu doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirmeyi temel sorumluluğu kabul etmektedir. ANKA Haber Ajansı olarak, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başlamasının ardından habercilik refleksiyle halkın bilgilendirilmesi amacıyla yaptığımız İncirlik bölgesindeki canlı yayının başlığının yanlış anlaşılmalara neden olduğunu üzülerek farkettik. Bölgede haber değeri taşıyan herhangi bir gelişme olmadığı için canlı yayın ilgili tepkilerden çok daha önce sonlandırılmış, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin dezenformasyon uyarıları ve kurumumuza yönelik eleştiriler dikkate alınarak söz konusu yayının kaydı da kaldırılmıştır. Habercilik göreviyle yaptığımız sosyal medya paylaşımlarının ve canlı yayınların yanlış anlaşılmalara neden olmasından dolayı ilgililerinden ve kamuoyundan özür dileriz."

Kaynak: ANKA

