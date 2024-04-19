İnebolu\'da çiftçilere 100 bin fide dağıtıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında çiftçilere 100 bin fide dağıtıldı.
Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fide dağıtım programındaki konuşmasında, İnebolu'da rekor sayıda fide dağıtımı yaptıklarını söyledi.
Geçen sene 40 bin fide dağıttıklarını belirten Baycar, "Geçen seneye göre 2,5 kat daha fazla dağıtıyoruz. Talebi açtığımızda 1 günde hemen 100 bin talep doldu. Yeter ki ekin, yeter ki siz üretin. Bize biraz daha kontenjan açılırsa onu da size inşallah dağıtacağız." dedi.
İlçede, "Sen Üret Yeter İnebolum" adıyla bir proje yürüttüklerini anlatan Baycar, bu kapsamda sera dağıtımına da ağırlık verdiklerini dile getirdi.
Dört etap halinde 610 aileyi seraya kavuşturduklarına işaret eden Baycar, "Cumhuriyet tarihinden bu yana bu kadar sera dağıtımı olmamıştır. Yeter ki siz üretin, biz her zaman yanınızdayız. Bu gübre, sera, naylon, kereste, fide, su olarak olur. Ne gerekiyorsa destek vereceğiz. Yapabileceğimiz çözüm varsa o çözümleri de sunacağız." diye konuştu.
İnebolu'nun Kastamonu'nun en fazla seraya sahip ilçesi konumunda olduğunu vurgulayan Baycar, şunları kaydetti:
"İnebolu'nun sera potansiyeli var. Bunu geliştirip birkaç yıl içinde İnebolu'yu bölgede sera ile adını duyurmak hayalim var. Köylerimizde müthiş bir göç var ama seracılığın yoğun olduğu 6-7 köyde göç yok. Kesinlikle nüfusu azalmayan köylerimiz seracılığın yoğun olarak uygulandığı köyler. O köyleri analiz ettik. Erkekleri ormanda çalışıyor, hanımlar serada çalışıyor. Ne oluyor, ev ekonomisi oradan destekleniyor. İstihdam olursa köy nüfusları azalmaz diye kanaat getirdik. Bunu desteklersek 6-7 köyü önce 20-30 köye, sonra belki bütün köylerimize açarsak sera noktasında biz göçü Allah'ın izniyle durdurabiliriz diye umut ediyoruz."
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Karaaslan da TAKE Projesi kapsamında üçüncü kez fide dağıtımı yaptıklarını belirterek, "100 bin fide de yetmiyor. Sınırlama koyduk. İkinci bir koliyi kimseye vermedik." ifadesini kullandı.
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