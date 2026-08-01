İnebolu'nun İstiklal Madalyası süreci kitaplaştırıldı - Son Dakika
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İnebolu'nun İstiklal Madalyası süreci kitaplaştırıldı

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İnebolu ilçesinin İstiklal Madalyası süreci ile ilgili "Bir ilçe iki madalya, İstiklal Madalyası ve İnebolu" kitabı oluşturuldu.

İnebolu ilçesinin İstiklal Madalyası süreci ile ilgili "Bir ilçe iki madalya, İstiklal Madalyası ve İnebolu" kitabı oluşturuldu.

Kastamonu Valiliği Yayınları'ndan çıkan kitap İstiklal Madalyası fikrinin ortaya çıkmasından madalyaların dağıtımına kadar olan süreci tüm yönleriyle ele alıyor.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, kitabın arşiv belgelerine dayanılarak kaleme alındığı ve 7 bölümden oluştuğu ifade edildi.

Kitabın ilk üç bölümünde genel olarak İstiklal Madalyası'nın incelendiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Madalya fikrinin ortaya çıkışından teşekkülüne ve uygulama sürecinin safhalarına kadar bütün yönleriyle ele alınmıştır. İstiklal Madalyası konusunda ülkemizde yazılmış en kapsamlı çalışma olan kitap, bu konuda bilinen birçok hatayı da düzeltmektedir. Eserin sonraki üç bölümünde İnebolu kayıkçılarının İstiklal Madalyalarıyla taltif edilmesi tüm belgeleriyle incelenmiştir. İnebolu kayıkçıları ve onlara tevcih edilen iki İstiklal Madalyası ile ikinci madalyanın teslim alınması süreci detaylıca anlatılmıştır. Piyade Kayıkçıları Loncasına İstiklal Madalyası tevcih edilmiş olmasına rağmen teslim alınmadığının ortaya konulması, çalışmanın en önemli sonuçlarındandır."

Açıklamanın devamında, kitabın son bölümünde İnebolu'nun İstiklal Madalyalı şehit ve gazilerinin listesinin sunulduğu belirtilerek, "Bu kıymetli çalışma için başta yazarı İsmail Engin Gül olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, eserin şehrimize ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz. Eserle birlikte İnebolumuza ve Kastamonumuza kazandırılan ikinci İstiklal Madalyası'nın da hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

TBMM tarafından 1924'te İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilen İnebolu'ya, Meclis Tören Salonu'nda, 30 Temmuz'da "İstiklal Madalyası Takdim Töreni" yapılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnebolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnebolu'nun İstiklal Madalyası süreci kitaplaştırıldı - Son Dakika

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