Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletten düşen kişi hayatını kaybetti.
Kemal Kocabey'in (74) kullandığı bisiklet, Süleymaniye Mahallesi Ekim Sokak'ta kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kocabey'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Bisiklet Kazası: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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