İnegöl'de Doğa Temelli Eğitim Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Doğa Temelli Eğitim Uygulaması

İnegöl\'de Doğa Temelli Eğitim Uygulaması
20.05.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'deki anaokulu öğrencileri, okul bahçesinde hayvan besleyip sebze yetiştirerek doğayla öğreniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde anaokulu öğrencileri, okul bahçesinde tavuk, tavşan, ördek besliyor, çeşitli sebze ürünlerinin de yetiştirilmesini öğreniyor.

Fatma Mehmet Göztepe Anaokulu'nda öğrenciler geleceğe doğayla iç içe ortamda gördükleri eğitimle hazırlıyor.

Okul idaresi, öğretmenler ve veliler tarafından okulda bulunan atıl haldeki arazi, öğrencilerin teorikte öğrendiği doğal yaşam konularının pratikte uygulanabilmesi amacıyla hazırlanarak faaliyete geçirildi.

Okul bahçesinde bulunan doğal yaşam alanında tavuk, ördek, tavşan gibi hayvanları besleyen öğrenciler, domates, fasulye, marul, biber gibi sebzelerin de yetişmesini öğreniyor.

Öğrenciler doğadaki böcekleri de mercekle inceliyor.

Okul Müdürü Tuğba Canbaz, öğrencilerin geleceğe hazırlandığını söyledi.

Okulda 150 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Canbaz, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin doğa ile iç içe eğitim görmesi için bahçemizde doğa temelli bir öğrenme bahçesi tasarladık. Bahçemizde çeşitli eğitim bölgeleri bulunmaktadır. Bunların içinde tarım alanları, ekim ve dikim alanları, hayvanların yaşam alanları, yaşam beceri eğitim merkezlerimiz bulunmaktadır. Öğretmenlerimiz sürekli öğrencilerimizi dışarıya çıkararak yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktadır."

Canbaz, "Öğrencilerimiz bu eğitim modeliyle hem doğayı ve doğal yaşamı öğreniyor hem de psikolojik olarak kendilerini geleceğe hazırlıyor. Derslerde gördükleri eğitimleri burada pratikte uygulayarak aslında hayatı ve hayattaki varlıkları görmüş oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Eğitim, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Doğa Temelli Eğitim Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:47
Amrabat’tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:52:38. #7.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de Doğa Temelli Eğitim Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.