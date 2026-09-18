İnegöl'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 205 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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İnegöl'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 205 bin TL ceza kesildi

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İnegöl\'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 205 bin TL ceza kesildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetine daha önce 'Alkollü araç kullanmak' suçundan el konulan motosiklet sürücüsü Kenan D.'ye (32) 205 bin TL para cezası kesildi. Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki uygulamada ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL, yaya geçidinden geçmesi nedeniyle 5 bin TL ceza uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ehliyetine daha önce 'Alkollü araç kullanmak' suçundan el konulan motosiklet sürücüsü Kenan D.'ye (32) 205 bin TL para cezası kesildi.

Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda dün gece trafik uygulaması gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, 16 BLL 776 plakalı motosikleti durdurdu. Motosiklet sürücüsü Kenan D.'nin yapılan kontrollerinde, ehliyetine daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle el konulduğu belirlendi. Ehliyeti bulunmamasına rağmen motosiklet kullandığı tespit edilen sürücüye, 'Ehliyetsiz araç kullanmak'tan 200 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün yaya geçidinden geçmesi nedeniyle 5 bin TL daha ceza kesildi.

Kaynak: DHA
MotosikletGüncelİnegölBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 205 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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