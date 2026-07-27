İnegöl'de Minibüste Yılan Alarmı - Son Dakika
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İnegöl'de Minibüste Yılan Alarmı

İnegöl\'de Minibüste Yılan Alarmı
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İnegöl'de park halindeki minibüsün motoruna giren yılan, itfaiye tarafından çıkarılarak bırakıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki minibüsün motor kısmına giren yılan, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı.

Olay saat 17.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki 16 BGR 575 plakalı minibüsün motor bölümünde yılan olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmına giren yılanı bulunduğu yerden özel aparatla çıkardı. İtfaiyeciler yılanı doğal yaşam alanına bırakılmak üzere bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Minibüste Yılan Alarmı - Son Dakika

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