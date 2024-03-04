Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgilere göre olay Yenice Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet A. idaresindeki 16 MB 1388 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halindeyken alev aldı.
Sürücü motosikletini yol ortasında bırakıp uzaklaştı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar su kovaları ile motosikletteki yangını söndürmeye çalıştı.
Daha sonra ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, kısa süre içerisinde motosiklette çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.
Motosiklet yangın nedeni ile kullanılmaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de seyir halindeki motosiklet alev aldı - Son Dakika
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 7 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 9 şahıs ise uyuşturucu madde satmak suçundan gözaltına alındı.
Sinop'un Bostancılı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumu ağır.
Bolu'da kent merkezinde hava sıcaklıklarının artmasıyla bazı meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Ancak yüksek kesimlerde hala kar görülmekte. Yeniçağa ilçesinde ise çiğdemler çiçek açarak doğaya renk kattı.
Çanakkale ve Bursa'da gerçekleştirilen ortak operasyonda, 3 şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin değeri 2 milyon TL olarak belirlendi.
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94. yılını coşku içerisinde kutlamaya hazırlanıyor. 6 Mart Çarşamba günü Koray Avcı Cumhuriyet Meydanı'nda, saat 20.00'da Antalyalılarla buluşacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Koray Avcı konserine tüm Antalyalıları davet etti.
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), 30 üyesiyle birlikte katıldığı Runtalya Maratonu'ndan elde edilen tüm geliri Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na bağışlayacak. Maratonda ter döken ANTGİAD üyeleri, eğitim projelerine destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Antalya'nın kent tanıtımına katkı sağlayan spor etkinliklerinin önümüzdeki aylarda da devam edeceği ifade edildi.
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan B.C. (19) isimli şahıs, Sandıklı Hüdai Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?