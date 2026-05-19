İnegöl\'de Takla Atan Araçta 5 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, takla atan otomobildeki 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl yönüne giden 26 SA 339 plakalı otomobil, sürücüsü Mustafa Ö.'nün (36) kontrolü kaybetmesi sonucu takla atıp, ters döndü. Kazada sürücü ile araçtaki Özlem Y. (34), Gülbeyaz Ö. (50), Cihan Y. (37) ve Kıvanç Y. (3) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.