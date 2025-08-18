Bursa'nın İnegöl ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.
N.Ş'nin (21) kullandığı 16 KKE 41 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Türker Çevre Yolu'nda virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.
Takla atan araçta yolcu olarak bulunan N.Ş. (22) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Takla Atan Araçta Yaralı - Son Dakika
