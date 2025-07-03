Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çitli Mahallesi Akkaya mevkisinde, yangını fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
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Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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