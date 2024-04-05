İngiliz Sivil Toplum Kuruluşu: Gazze, yardım görevlileri için en tehlikeli yer - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiliz Sivil Toplum Kuruluşu: Gazze, yardım görevlileri için en tehlikeli yer

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP) Başkanı Melanie Ward, İsrail ordusunun yardım çalışanlarına yönelik saldırılarının istisna olmadığını belirterek, Gazze'nin şu anda dünyada yardım görevlisi olmak için en tehlikeli yer olduğunu söyledi. Ward, İngiliz hükümetine çağrıda bulunarak, İsrail'in Gazze'deki saldırıları için hesap verilebilirlik olmadığı sürece sorumluların cezasız kalacağını bildirdi.

05.04.2024 01:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP) Başkanı Melanie Ward, İsrail ordusunun yardım çalışanlarına yönelik saldırılarının istisna olmadığını belirterek, " Gazze, şu anda dünyada yardım görevlisi olmak için en tehlikeli yer." ifadesini kullandı.

Ward, İngiliz Express gazetesinde yayımlanan köşe yazısında siyasi liderlere çağrıda bulunarak, İsrail'in Gazze'deki saldırıları için hesap verilebilirlik olmadığı taktirde sorumluların cezasız kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Aralarında 3 İngilizin de olduğu World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarının 1 Nisan'da İsrail'in Gazze'deki saldırısında öldürüldüğüne değinen Ward, "Ne yazık ki İsrail ordusunun bu çatışmada yardım görevlilerine yönelik saldırıları istisna değil normdur." görüşünü paylaştı.

Ward, İngiliz hükümetinin, vatandaşlarının müttefiki İsrail tarafından saldırıya uğraması nedeniyle öfkeli göründüğünü, hükümetin son 6 ayda İsrail güçlerinin öldürdüğü çoğu Filistinli 196 yardım görevlisinin yaşamını yitirmesinden de aynı şekilde etkilenmelerini umduğunu belirtti.

Yardım çalışanlarının ölümünün, ister Filistinli ister İngiliz ya da başka milletten olsun, Gazze'de hiç kimse için güvenli yer olmadığını hatırlattığını bildiren Ward, "Gazze, şu anda dünyada yardım görevlisi olmak için en tehlikeli yer." değerlendirmesinde bulundu.

-"Saldırı, yerimizin İsrailli yetkililerle paylaşılmasına rağmen gerçekleşti"

Ward, geçen ocakta İsrail ordusunun düzenlediği başka bir hava saldırısında da İngiliz doktorların ve yerel ekiplerin bulunduğu MAP ve Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) ortak yerleşkesinin vurulması sonucu birkaç meslektaşının yaralandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Neredeyse ölümle sonuçlanan bu saldırı, yerimizin İsrailli yetkililerle paylaşılmasına ve yerleşkenin sözde 'güvenli bölgede' olmasına rağmen gerçekleşti. Bize neden saldırıya uğradığımıza dair en az 6 farklı açıklama sunuldu ki bu da İsrailli yetkililerin olayla ilgili hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda rahatsız edici bir eksiklik içinde olduğunu gösteriyor.

Bunlar, münferit olaylar değil. Sivillere, sivil altyapıya ve insani yardıma yönelik, sağlık sisteminin neredeyse tamamen yok olmasıyla sonuçlanan, kuzeyde muhtemelen birkaç hafta içinde Gazze'nin geri kalanına yayılacak kıtlık yaratan ve çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 100 binden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına neden olan saldırı modelini yansıtıyor."

"Tüm saldırılar, kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulmalı"

Ward, siyasi liderlere seslenerek, hesap verilebilirlik sağlanmadığı takdirde süregelen saldırıların sayısız sivilin ölümüne yol açacağı değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e silah ve mühimmat tedarik eden İngiltere'de hükümetin bu konuda özel sorumluluk taşıdığına dikkati çeken Ward, "WCK çalışanlarına yönelik saldırı ve ister İngiliz, ister Amerikalı ya da Filistinli olsun, Gazze'deki yardım çalışanlarına yönelik tüm saldırılar kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulmalıdır." ifadesini kullandı.

Ward, hükümetin, İsrail'e silah ihracatını derhal durdurmak ve açık şekilde acil ateşkes çağrısında bulunmak için ihtiyaç duyduğu tüm kanıtlara sahip olduğunun ve bunu şimdi yapması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz Sivil Toplum Kuruluşu: Gazze, yardım görevlileri için en tehlikeli yer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İzmir'de Polis Ekipleri İlkokul Öğrencilerine Mesleği Tanıttı
    01:36 İzmir'de Polis Ekipleri İlkokul Öğrencilerine Mesleği Tanıttı

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri, Bayraklı Ömer Özkan İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencilerine polislik mesleğini anlatarak mesleği sevdirdi. Emniyet mensupları, çocuklara polislik mesleğinin özelliklerini ve görevlerini anlattıktan sonra minikler polis ATV'sine binerek keyifli anlar yaşadı.

  • Ordu'da Emniyet Personeli Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünde Müzik Dinletisi Sundu
    01:33 Ordu'da Emniyet Personeli Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünde Müzik Dinletisi Sundu

    Ordu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, emniyet personeli müzik dinletisi sundu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Türk Polis Teşkilatının önemine vurgu yaparak, polislerin üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sorun olmadığını belirtti. Programa katılan Vali Muammer Erol, şef Ata Bahri Çağlayan'a teşekkür belgesi verdi.


23:22 Tayvan’daki 7,4’lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Tayvan'daki 7,4'lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
22:35 Beşiktaş’taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11’e çıktı Beşiktaş'taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e çıktı
21:54 AK Parti’nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa’da seçimi CHP kazandı AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı
21:25 Son saldırı bardağı taşırdı Biden, İsrail’e yardım için Netanyahu’ya şart koştu Son saldırı bardağı taşırdı! Biden, İsrail'e yardım için Netanyahu'ya şart koştu
20:07 CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da seçimlerin yenilenmesi kararı CHP'nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi kararı
00:36 CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’in oğlu ofisinde ölü bulundu CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu ofisinde ölü bulundu
23:17 Özrü kabahatinden büyük Santos’un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek Özrü kabahatinden büyük! Santos'un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek
23:05 Çağdaş Atan’dan çok konuşulacak maç sonu yorumu: Beraberliğe sevinmedim Çağdaş Atan'dan çok konuşulacak maç sonu yorumu: Beraberliğe sevinmedim
20:38 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
19:18 AK Parti’den Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında AK Parti'den Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında
18:43 Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç’te tutuklandı Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç'te tutuklandı
17:46 Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu
17:21 Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli’nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 02:09:01. #1.13#
SON DAKİKA: İngiliz Sivil Toplum Kuruluşu: Gazze, yardım görevlileri için en tehlikeli yer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement