İngiltere Başbakanı Burnham Glasgow'da liderlerle yetki devrini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İngiltere Başbakanı Burnham Glasgow'da liderlerle yetki devrini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İskoçya ve Galler başbakanlarıyla Glasgow'da yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını görüştü. Kuzey İrlanda liderlerinin katılmadığı toplantıda Burnham, yeniden sanayileşme ve inovasyon fonlarının bölgelere devredilmesini istedi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İskoçya ve Galler başbakanlarıyla yaptığı "yetkileri artırma" toplantısında tüm yerel ve bölgesel yönetimlerin koordineli şekilde ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Burnham, İskoçya Başbakanı John Swinney ve Galler Başbakanı Rhun AP Iorwerth ile Glasgow'da düzenlenen Ulusal Ekonomik Konsey toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kuzey İrlanda Başbakanı ile Başbakan Yardımcısının aralarındaki siyasi gerilim nedeniyle toplantıya katılmamalarına değinen Burnham, "Bölgesel Başbakan ve Başbakan Yardımcısının burada olmamaları üzücü. Bazı temsilcileri vardı, ancak Stormont'la (Kuzey İrlanda meclisi) fikirlerimizi ve gücün Birleşik Krallık'ın her noktasına dağıtılmasıyla ilgili düzenlemeleri görüşmeye devam edeceğiz." dedi.

İskoçya ve Galler liderleriyle yerel ve bölgesel yönetimlerin yetkilerini artırma konusunun da ele alındığı toplantıyla ilgili Burnham, "Kimsenin geride kalmadığından emin olmak istiyorum." dedi.

Burnham, Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki tüm yerel ve bölgesel yönetimlerin koordineli şekilde hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, "Hep birlikte aynı hızda ilerlememiz çok önemli. Hiçbir şeyin bizi yavaşlatmasına izin vermeyeceğim." diye konuştu.

Birleşik Krallık'ta yaşayan herkesin yaşam standartlarında iyileşme, istihdam artışı ve ekonomik gelişme görmek istediğini vurgulayan Burnham, toplantıda özellikle yeniden sanayileşme ve inovasyon finansmanına ilişkin yetkilerin daha fazla bölgesel yönetime devredilmesi önerisinin ele alındığını kaydetti.

Toplantıda dayatmacı ya da müdahaleci bir taraf olarak yer almadığının altını çizen Burnham, "İskoç hükümetinin destekleyebileceği bir mekanizma oluşturulduğunda, Birleşik Krallık hükümeti de buna destek verebilir. Her iki hükümet birlikte hareket ederek, özellikle yeniden sanayileşme süreci kapsamında inovasyon fonlarının kullanımına ilişkin yetkilerin daha fazla bölgesel yönetime devredilmesini sağlayabilir." dedi.

Burnham, gençlere yönelik istihdam desteğiyle ilgili konularda da bölgesel hükümetlere yetki devrinin hükümet tarafından inceleneceğini ifade etti.

Toplantı sonrası konuşan İskoçya Başbakanı Swinney ise görüşmenin yapıcı olduğunu belirterek, "İskoçya hükümeti ülkemizdeki insanların yaşamlarını geliştirecek ve iyileştirecek şekilde, ülkemizde kullanılmak üzere daha fazla yetki ve sorumluluk elde edilmesini sağlamak amacıyla yapıcı bir tutumla sürece katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Burnham'ın İskoçya'nın bağımsızlığı konusunda kendisiyle aynı düşünmediğini kaydeden Swinney, "Westminster'ın İskoç halkı için çalışmadığı konusunda ise hemfikiriz. İskoç halkı sorunların çözümünü kendi eline aldığında daha iyi sonuçlar ortaya çıkacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
Kuzey İrlandaİngilterePolitikaGlasgowGallerGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
19:50
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi’nde tarihi kararlar: Türk dünyası “Türk Yüzyılı“ için tek yürek oldu
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası "Türk Yüzyılı" için tek yürek oldu
19:30
Bakan Gürlek açıkladı 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
19:25
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell’ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell'ı kadrosuna kattı
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:58
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 20:29:59. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Burnham Glasgow'da liderlerle yetki devrini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android