İngiltere Başbakanı Burnham Glasgow'da liderlerle yetki devrini görüştü

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İskoçya ve Galler başbakanlarıyla yaptığı "yetkileri artırma" toplantısında tüm yerel ve bölgesel yönetimlerin koordineli şekilde ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Burnham, İskoçya Başbakanı John Swinney ve Galler Başbakanı Rhun AP Iorwerth ile Glasgow'da düzenlenen Ulusal Ekonomik Konsey toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kuzey İrlanda Başbakanı ile Başbakan Yardımcısının aralarındaki siyasi gerilim nedeniyle toplantıya katılmamalarına değinen Burnham, "Bölgesel Başbakan ve Başbakan Yardımcısının burada olmamaları üzücü. Bazı temsilcileri vardı, ancak Stormont'la (Kuzey İrlanda meclisi) fikirlerimizi ve gücün Birleşik Krallık'ın her noktasına dağıtılmasıyla ilgili düzenlemeleri görüşmeye devam edeceğiz." dedi.

İskoçya ve Galler liderleriyle yerel ve bölgesel yönetimlerin yetkilerini artırma konusunun da ele alındığı toplantıyla ilgili Burnham, "Kimsenin geride kalmadığından emin olmak istiyorum." dedi.

Burnham, Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki tüm yerel ve bölgesel yönetimlerin koordineli şekilde hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, "Hep birlikte aynı hızda ilerlememiz çok önemli. Hiçbir şeyin bizi yavaşlatmasına izin vermeyeceğim." diye konuştu.

Birleşik Krallık'ta yaşayan herkesin yaşam standartlarında iyileşme, istihdam artışı ve ekonomik gelişme görmek istediğini vurgulayan Burnham, toplantıda özellikle yeniden sanayileşme ve inovasyon finansmanına ilişkin yetkilerin daha fazla bölgesel yönetime devredilmesi önerisinin ele alındığını kaydetti.

Toplantıda dayatmacı ya da müdahaleci bir taraf olarak yer almadığının altını çizen Burnham, "İskoç hükümetinin destekleyebileceği bir mekanizma oluşturulduğunda, Birleşik Krallık hükümeti de buna destek verebilir. Her iki hükümet birlikte hareket ederek, özellikle yeniden sanayileşme süreci kapsamında inovasyon fonlarının kullanımına ilişkin yetkilerin daha fazla bölgesel yönetime devredilmesini sağlayabilir." dedi.

Burnham, gençlere yönelik istihdam desteğiyle ilgili konularda da bölgesel hükümetlere yetki devrinin hükümet tarafından inceleneceğini ifade etti.

Toplantı sonrası konuşan İskoçya Başbakanı Swinney ise görüşmenin yapıcı olduğunu belirterek, "İskoçya hükümeti ülkemizdeki insanların yaşamlarını geliştirecek ve iyileştirecek şekilde, ülkemizde kullanılmak üzere daha fazla yetki ve sorumluluk elde edilmesini sağlamak amacıyla yapıcı bir tutumla sürece katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Burnham'ın İskoçya'nın bağımsızlığı konusunda kendisiyle aynı düşünmediğini kaydeden Swinney, "Westminster'ın İskoç halkı için çalışmadığı konusunda ise hemfikiriz. İskoç halkı sorunların çözümünü kendi eline aldığında daha iyi sonuçlar ortaya çıkacaktır." değerlendirmesini yaptı.