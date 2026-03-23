İngiltere Başbakanı'ndan İran Füze İddialarına Yanıt
İngiltere Başbakanı'ndan İran Füze İddialarına Yanıt

23.03.2026 14:24
Keir Starmer, İran'ın Diego Garcia Üssü'nü hedef almasına yönelik değerlendirme olmadığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin İran füzeleri tarafından hedef alındığına dair herhangi bir değerlendirme olmadığını belirtti.

Starmer, basına yaptığı açıklamada, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda bulunan ve ABD güçlerinin de kullandığı İngiliz üssü Diego Garcia'nın İran tarafından hedef alındığını ancak hiçbir füzenin isabet etmediğini bildirdi.

İran'ın İngiliz çıkarlarına, vatandaşlarına, Körfez bölgesindeki müttefiklerine karşı eylemlerinin kınanması gerektiğini ifade eden Starmer, şunları kaydetti:

"Bu yüzden benim bir numaralı önceliğim, İngiliz çıkarlarını ve İngiliz vatandaşlarının canlarını korumak. Bu nedenle bölgede savunma operasyonları yürütüyoruz ve bunu sürdüreceğiz ancak bunlar (İran'ın) pervasız eylemlerdir ve elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çıkarlarımızı ve hayatlarımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Starmer, Diego Garcia'ya iki balistik füze fırlatılmasının ardından İngiltere anakarasının İran'ın hedefi olup olamayacağı soruldu.

Başbakan Starmer, "Güvenliğimizi sağlamak için sürekli değerlendirmeler yapıyoruz ve bu şekilde hedef alındığımıza dair hiçbir değerlendirme yok." yanıtını verdi.

İngiliz Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda bulunan ve ABD güçlerinin de kullandığı İngiliz üssü Diego Garcia'nın İran tarafından hedef alındığını ancak hiçbir füzenin üssü vuramadığını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ülkesinin Diego Garcia Üssü'nü balistik füzelerle hedef aldığına dair iddiaları reddederek, saldırıyı "İsrail'in sahte bayrak" operasyonu şeklinde nitelendirmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar

Savaşa değil maça gittiler! İşte sonuç
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
MEB duyurdu! Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
