İngiltere-Çin İş Dünyası Liderleri Zirvesi'nde ticaret ve yatırım ilişkilerine güven vurgusu

Güncel

LONDRA, 29 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da 3. İngiltere-Çin İş Dünyası Liderleri Zirvesi'nde konuşma yapan İngiltere Çin İş Derneği Başkanı Zhang Jinlong, 28 Mayıs 2024.

Devam etmekte olan 3. İngiltere-Çin İş Dünyası Liderleri Zirvesi'ne katılan iş dünyası liderleri ve hükümet yetkilileri, iki ülke arasındaki ticaretin geleceğine, yatırım ve ikili ilişkilere güvenlerini dile getirdi. (Fotoğraf: Stephen Chung/Xinhua)