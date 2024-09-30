İngiltere'de Grip Sebebiyle 18 Bin Ölüm - Son Dakika
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İngiltere'de Grip Sebebiyle 18 Bin Ölüm

2022-2024 grip sezonlarında İngiltere'de en az 18 bin kişi grip ve bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

30.09.2024 14:46
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İngiltere'de 2022-2023 ve 2023-2024 "grip sezonlarında" en az 18 bin kişi, bu hastalık ve bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan açıklamaya göre, ülkede 2023-2024 ekim-mayıs aylarında "hafif grip sezonu" yaşandı.

Buna rağmen Ekim 2022-Mayıs 2023 ile Ekim 2023-Mayıs 2024 dönemlerinde grip ve bağlı nedenlerle en az 18 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 dönemi, sonrasındaki kısıtlamalar ve insanların davranışları nedeniyle düşüş kaydedilse de son iki yılda grip vakaları arttı, grip aşısı yaptıranların sayısında ise düşüş gözlendi.

Özellikle uzun süreli sağlık sorunları bulunan yaşlılar ve 2 ile 3 yaş arasındaki çocuklarda aşılanma oranı her 10 kişide 4'e, hamilelerde her 3 kadında 1'e düştü, aşılananların hastaneye kaldırılma oranı ise azaldı.

Buna göre geçen yıl grip aşısı yaptıran 65 yaş üzeri kişilerde hastaneye kaldırılma oranı yüzde 30 oldu, 2 ile 17 yaş arası çocuklarda ise bu oranda yüzde 74 düşüş kaydedildi.

Söz konusu iki dönemde 19 bin 500'den fazla kişi ise Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.

UKHSA Bağışıklık Birimi Müdür Yardımcısı Gayatri Amirthalingam, gribin ölümlere yol açabilecek bir virüs olduğunu belirterek, aşı yaptırmanın önemine işaret etti.

Amirthalingam, uzun süreli hastalıkları bulunanların ve hamilelerin gribi ağır geçirme riskinin bulunduğuna dikkati çekerek, aşı yaptıranların hastaneye kaldırılma oranının düşük olduğunu hatırlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Grip Sebebiyle 18 Bin Ölüm - Son Dakika

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