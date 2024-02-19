İngiltere\'de Okullarda Cep Telefonu Kullanımı Yasaklanacak

İngiltere'de hükümet, dersleri kesintiye uğrattığı gerekçesiyle okullarda teneffüs ve aralar dahil cep telefonu kullanımını yasaklayacak.
Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 12 yaş ve üzeri çocukların yüzde 97'sinin şahsi cep telefonlarının bulunduğu belirtilerek, bireysel olarak cep telefonu kullanımını yasaklayan okulların eğitim kalitesinde belirgin artış görüldüğü bildirildi.
Sanal zorbalık ve ders kesintilerine neden olan cep telefonlarının okullarda yasaklanması için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün de (UNESCO) çağrı yaptığı hatırlatılan açıklamada, yeni uygulamayla okul müdürlerine teneffüsler de dahil okul günü boyunca cep telefonu kullanımının yasaklanması konusunda destek verileceği belirtildi.
Açıklamada, telefonların okula hiç getirilmemesi ya da okul girişlerindeki kilitli kutu, dolap ya da kasalara teslim edilmesi uygulamalarının hayata geçirileceği bilgisi paylaşıldı.
Ebeveynlerin yüzde 44'ünün çocuklarının cep telefonuyla geçirdiği zamandan endişe duyduğu, ortaokul ve liselerde ise bu oranın yüzde 50 olduğu vurgulanan açıklamada, yasaklama çalışmaları kapsamında gelecek 3 yıl için 700 civarında okula 10 milyon sterlinlik (yaklaşık 389 milyon lira) yatırım yapılacağı kaydedildi.
Hükümetin yaptırdığı araştırmaya göre ortaokul ve lise öğrencilerinin yüzde 29'unun neredeyse tüm derslerin cep telefonları nedeniyle kesintiye uğradığını belirttikleri bildirildi.
Açıklamada cep telefonu kullanımını yasaklayan bir okulun elde ettiği sonuçlara da yer verildi. İsmi açıklanmayan okulda eğitim kültürünün geliştiği, öğrencilerin daha huzurlu ve rahat ortamda eğitim alabildikleri ve çalışanların eğitime daha fazla odaklandığının görüldüğü belirtildi.
"Telefonlar, ailelerin bir numaralı endişesi"
Fransa, İtalya ve Portekiz'de de benzeri uygulamaların hayata geçirildiğine işaret edilen açıklamada, Eğitim Bakanı Gillian Keegan, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Michelle Donelan, Eğitim Bakanlığı Davranış Danışmanı Tom Bennett ve ailelerin eğitim hayatına katılımıyla ilgili çalışmalar yürüten Parentkind örgütünün başkanı Jason Elsom'un değerlendirmelerine yer verildi.
Keegan, okul çalışanlarına telefon kullanımını engellemek ve davranış gelişimini destekleyecek yetkilerin verileceğini belirterek, "Okullar eğitim yeridir ve telefonlar sınıflarda en kötü ihtimalle istenmeyen aksamalara sebep oluyor." yorumunu yaptı.
Donelan ise "Teknoloji, önemli faydalar sunsa da bunlar, çocuklarımızın eğitimi pahasına olmamalı. Bu nedenle İngiltere'nin çocukların sanal ortamda güvende olabileceği bir ülke olması için önde gelen bir düzenlemeyi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.
Bennett da cep telefonlarının çocukların sosyal ve eğitsel gelişimine zararlı yönlerinin olduğunun altını çizerek, okul müdürlerine yetki verileceğini ve gerekli danışmanlık hizmetinin sunulacağını vurguladı.
Elsom, ailelerin yüzde 75'ten fazla bir oranda okullarda telefon kullanımının yasaklanmasını desteklediğine işaret ederek, "Araştırmamıza göre telefonlar, ailelerin bir numaralı endişesi. Toplum, çocukların zararlı 'elektronik uyuşturuculara' bağımlı olduğu ve nispeten güvenli olmaları gereken okullarda 'dijital uyuşturucu satıcılarından' kaçışın olmadığı bir duruma geldiğini anlayamadı." değerlendirmesini yaptı.
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