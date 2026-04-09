Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere Rus Denizaltılarını Takip Etti

09.04.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, Rus denizaltılarına karşı önlem alarak askeri operasyon gerçekleştirdi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, bu yılın başlarında Rus denizaltılarının yaklaşık bir ay boyunca İngiliz sularında bulunması üzerine, bu denizaltıların kablo ve boru hatlarına saldırmasını engellemek amacıyla silahlı kuvvetlerini görevlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Healey, İngiltere'nin son dönemdeki askeri faaliyetlerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, bir ay boyunca Kuzey Atlantik'te Rus denizaltılarını takip ettiklerini açıkladı.

Healey, İngiliz kuvvetleri ve Norveç dahil müttefiklerin, Rus gemilerinin kötü niyetli faaliyetlerini takip edip engellediğini aktardı. Bakan Healey, bu operasyonu kamuoyuna duyurmasının nedeninin ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bu faaliyetlerin tespit edildiğini bilmesini sağlamak" olduğunu söyledi.

Denizaltıların daha sonra İngiliz sularından ayrılıp kuzeye doğru ilerlediğini ve su altı altyapısında herhangi bir hasar belirtisi bulunmadığını belirten Healey, şunları kaydetti:

"Putin'e şunu söylüyorum: Sizi görüyoruz. Kablolarımız ve boru hatlarımız üzerindeki faaliyetlerinizi görüyoruz. Şunu bilin ki, bunlara zarar verme yönündeki herhangi bir girişim hoş görülmeyecek ve ciddi sonuçlar doğuracak. Silahlı kuvvetlerimiz, Putin'in planladığı gibi hareketlerinin gizli olmadığını, izlendiklerinden şüpheye yer bırakmayacak şekilde ve gizli operasyon girişimlerinin ortaya çıktığını onlara açıkça gösterdi."

Healey, Rusya'nın bu operasyonda bir Rus Akula sınıfı saldırı denizaltısı ile Moskova'daki Derin Deniz Araştırmaları Genel Müdürlüğüne (GUGI) bağlı iki özel denizaltısının yer aldığını ifade etti.

Ayrıca Healey, operasyonun Rus denizaltılarının geri çekilmesinden önce bir aydan fazla sürdüğünü ve halihazırda sona erdiğini bildirdi.

"Deniz yatağı düşmanlar için 'birincil hedef' haline geliyor"

Bakan Healey, İngiltere'nin ada ülkesi olması sebebiyle denizaltındaki kablo ve boru hatları bağlantılarının ülke ekonomisi ve güvenliği için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Healey, "Deniz yatağındaki boru hatları, evlerimizi ısıtan gazın yarısını ve uluslararası telekomünikasyon ile veri trafiğinin yüzde 99'unu sağlıyor. Ayrıca, her gün trilyonlarca sterlinlik ticaretin gerçekleşmesini mümkün kılıyor." dedi.

Bakan Healey, bu nedenlerin deniz tabanını düşmanlar için "birincil hedef" haline getirdiğine işaret etti.

Kaynak: AA

Operasyon, İngiltere, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, oyuncu Görkem Sevindik’e ’Filistin’ telefonu TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu
Türkiye, EURO 2032’nin tek başına ev sahibi olabilir Türkiye, EURO 2032'nin tek başına ev sahibi olabilir
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe’den Osimhen düşüncesi Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı

15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:47
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı “Dikkatli olun“ diyerek uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı "Dikkatli olun" diyerek uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:12:06. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere Rus Denizaltılarını Takip Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.