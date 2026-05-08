İngiltere Yerel Seçimlerinde Şok Sonuçlar

İngiltere'de yerel seçimlerin ilk sonuçları, aşırı sağcı Nigel Farage liderliğindeki Reform UK Partisi'nin önemli kazanımlar elde ettiğini ve iktidardaki İşçi Partisi'nin ciddi kayıplar yaşadığını ortaya koydu.

Yerel seçimin ilk sonuçlarına göre, aşırı sağ Reform UK Partisi şu ana kadar 352 belediye meclis sandalyesi kazanırken, iktidardaki İşçi Partisi 245, Liberal Demokratlar ise 237 sandalye elde etti.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti 217 sandalyede kalırken, Yeşiller Partisi 48, bağımsız adaylar ise 20 sandalye kazandı.

İngiltere genelinde 136 yerel yönetimde yaklaşık 5 bin sandalye için oy kullanılırken, başkent Londra'daki Croydon, Hackney, Lewisham, Newham ve Tower Hamlets ile Watford'da belediye başkanlığı seçimleri de düzenleniyor.

Oy sayım işlemleri birçok bölgede devam ederken, tüm sonuçların yarına kadar netleşmesi bekleniyor.

Reform UK Partisi iki belediyede üstünlük sağladı

İlk sonuçlara göre, aşırı sağcı Reform UK Partisi, Newcastle-under-Lyme ve Havering belediyelerinde çoğunluğu sağlayarak kontrolü ele geçirdi.

Parti, hem İşçi Partisi hem de Muhafazakar Parti aleyhine çok sayıda sandalye kazanırken, İşçi Partisi ise Oxford, Tameside, Tamworth, Exeter, Hartlepool, Wandsworth ve Redditch dahil 8 belediyede kontrolü kaybetti.

Muhafazakar Parti Hampshire'de kontrolü kaybederken Westminster'ı kazandı, Fareham, Harlow ve Broxbourne bölgelerindeki üstünlüğünü korudu.

Liberal Demokratlar ise Stockport ve Portsmouth'ta kontrolü elde ederken Eastleigh ve Richmond-upon-Thames'te üstünlüğünü sürdürdü.

Bolton, Basildon, North East Lincolnshire, Hart, Peterborough, Rochford, Brentwood, Hull, Southend-on-Sea, Colchester, Dudley ve Oldham gibi birçok bölgede ise hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadı.

Öte yandan İskoçya ve Galler'de ulusal parlamentolar için yapılan seçimlerde oy sayım işlemleri yeni başladı.

Yerel seçimler, Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi için 2029'da yapılması planlanan genel seçimler öncesindeki en önemli kamuoyu testi olarak görülüyor.

İlk sonuçlar, İngiltere'de uzun yıllardır hakim olan iki partili siyasi yapının da parçalanmaya devam ettiğine işaret ediyor.

"Çekilip ülkeyi kaosa sürüklemeyeceğim"

Aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage, yerel seçimlere ilişkin ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, sonuçların şu ana kadar "İngiliz siyasetinde tarihi bir değişimi" gösterdiğini savundu.

Başbakan Starmer de ilk sonuçların partisinin oy kaybına uğradığını göstermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Çekilip ülkeyi kaosa sürüklemeyeceğim." diye konuştu.

Temmuz 2024 genel seçimlerinde İşçi Partisi'nin zaferini hatırlatan Starmer, "Partimizi o zafere ben götürdüm. Bu, ülkeyi değiştirmek için beş yıllık bir yetki." ifadesini kullandı.

Starmer, ilerleyen günlerde İşçi Partisi'nin seçmenleri ikna etmek için atacağı bir sonraki adımları açıklayacağını söyledi.

Başbakan Starmer, bir sonraki genel seçimlerde aday olup olmayacağı sorulduğunda, "Evet. Seçildiğimde beş yıllık bir görev süresi vardı, bunu sonuna kadar yerine getirmeyi planlıyorum." yanıtını verdi.