İnkumu\'nda Restoran Yangını

18.02.2026 22:10
Bir restoranda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, mekan kullanılamaz hale geldi.

BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye görevlileri tarafından söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında İnkumu tatil beldesinde bir restoranda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın için itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle restoran kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

