İnsansı robot Civan, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da AA standını ziyaret etti - Son Dakika
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İnsansı robot Civan, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da AA standını ziyaret etti

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İnsansı robot Civan, Şanlıurfa\'daki TEKNOFEST Güneydoğu\'da AA standını ziyaret etti
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Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde, yazılımı firmalarca geliştirilen insansı robot Civan, AA standındaki haber merkezine geldi. Muhabirleri selamlayan Civan, el sallayarak etkileşime geçti ve haber merkezinde renkli görüntüler oluşturdu.

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde, yazılımı firmalar tarafından geliştirilen insansı robot "Civan", Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret etti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Festival alanında kurulan AA standındaki haber merkezine gelen "Civan", burada görev yapan muhabirleri selamladı.

El sallayarak muhabirlerle etkileşime giren "Civan", sergilediği hareketlerle haber merkezinde renkli görüntüler oluşturdu.

"Civan", ziyaretin ardından festival alanındaki etkinliklerine devam etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İnsansı robot Civan, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da AA standını ziyaret etti - Son Dakika
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